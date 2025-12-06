Advertisement
Right to Disconnect Bill 2025: ଅଫିସ ସମୟ ପରେ ବସ୍‌ଙ୍କ ଫୋନ୍‌ ନ ଉଠାଇବାକୁ ମିଳିବ ଅଧିକାର; ସଂସଦରେ ବିଲ୍‌ ଆଗତ

Right to Disconnect Bill 2025: ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅଫିସ୍ ପରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାର ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଏକ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଧେୟକର ନାମ 'ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଡିସକନେକ୍ଟ ବିଲ୍ ୨୦୨୫' ରହିଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 06, 2025, 05:33 PM IST

Right to Disconnect Bill 2025: ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅଫିସ୍ ପରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାର ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଏକ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଧେୟକର ନାମ 'ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଡିସକନେକ୍ଟ ବିଲ୍ ୨୦୨୫' ରହିଛି। ଏହି ବିଲ୍ ଅନୁସାରେ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ସଂସ୍ଥା ଉପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାର ୧ ପ୍ରତିଶତ ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯିବ ଯଦି ସେମାନେ ବିଲ୍ ର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୋଗାଯୋଗରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବାର ଅଧିକାର ଦିଏ। ଏହା ଜୀବନର ଏକ ଉନ୍ନତ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ-ଜୀବନ ସନ୍ତୁଳନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛି, ଯାହା ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଟେନସନକୁ ହ୍ରାସ କରିବ।

ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଯଦି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଉପଲବ୍ଧ ରହିବାକୁ ଆଶା କରାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ନିଦ୍ରା ଅଭାବ, ଚାପ ଏବଂ ମାନସିକ ଥକ୍କାପଣ ଭଳି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାକୁ ଟେଲିପ୍ରେସର କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିନସାରା ଇମେଲ୍ ଏବଂ କଲ୍ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏପରିକି ଛୁଟିଦିନରେ ମଧ୍ୟ। ବିଲ୍ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଥାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ବାହାରେ କଲ୍ କିମ୍ବା ଇମେଲର ଉତ୍ତର ନଦେବାର ଅଧିକାରକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଏ। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଛି। ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେବାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ନମନୀୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଯଦି କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ବାହାରେ କାମ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସମାନ ଦରମା ହାରରେ ଓଭରଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ବିଲ୍ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପକରଣର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରେ। ବିଲ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଧିକାର ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଘଣ୍ଟା ବାହାରେ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବାର ଅଧିକାରକୁ ବଜାୟ ରଖେ।

