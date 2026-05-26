Market Price Hike: ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ବର୍ଦ୍ଧିତ ତୈଳଦର, ବଢିପାରେ ଏହି ସବୁ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ

Zee OdishaOdisha TrendingMarket Price Hike: ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ବର୍ଦ୍ଧିତ ତୈଳଦର, ବଢିପାରେ ଏହି ସବୁ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ

ଆଜି ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ ୧୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଚାରି ଥର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୋଟ ୫ ରୁ ୬ ଟଙ୍କା ବଢିଲା ଲିଟର ପିଛା ମୂଲ୍ୟ । ଏହି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ, ରୋଷେଇ ଘର ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। କାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 26, 2026, 02:13 PM IST

Market Price Hike: ଆଜି ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ ୧୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଚାରି ଥର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୋଟ ୫ ରୁ ୬ ଟଙ୍କା ବଢିଲା ଲିଟର ପିଛା ମୂଲ୍ୟ । ଏହି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ, ରୋଷେଇ ଘର ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। କାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ମହଙ୍ଗା କରିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜୀବନକୁ କିପରି ଏବଂ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ତାହା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ।

ଭାରତ ଏହାର 90 ପ୍ରତିଶତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରେ। ଅଧିକାଂଶ ଆମଦାନୀ ଆରବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଏହା ଆରବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀକୁ ବାଧା ଦେଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଦେଶ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ସଙ୍କଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।

ପାଇକାରୀ ବଜାରରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ୮୮ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ଭାରତରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦେଶର ଖୁଚୁରା ବଜାର ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ପାଇକାରୀ ବଜାର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ୪୨ ମାସର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘର ବଜେଟକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହେ, ତେବେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଭାରତୀୟଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିପାରେ।

ତେଲର ଦରବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସବୁକିଛି ମହଙ୍ଗା
ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ପରିବହନ ଏବଂ ପରିବହନ ପାଇଁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝାଏ। ଏହା କୃଷି ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଡିଜେଲର ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ କାରଖାନା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। କାରଣ ଭାରତର ପ୍ରାୟ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ଡିଜେଲ ଟ୍ରକ୍, ବସ୍, କୃଷି ପମ୍ପ, ଜେନେରେଟର ଏବଂ କାରଖାନାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ପନିପରିବା, କ୍ଷୀର, ଫଳ, ପ୍ୟାକେଜ୍ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।

ଉପଭୋକ୍ତା ଏବଂ ପାଇକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଆଶଙ୍କା
ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପ୍ରାୟ 20 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ (0.20%) ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଉପଭୋକ୍ତା ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ (CPI) ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ଯାହା ଆଧାରରେ ଖାଦ୍ୟ, ପାଣି, ଗୃହ, ପରିବହନ, ଚିକିତ୍ସା, ଶିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷର ଦର ସ୍ଥିର ହୁଏ। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପରିବାର ଉପରେ ବୋଝ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ପାଇକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ (WPI) ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏହା ପାଇକାରୀ ବଜାରରେ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଇନ୍ଧନ, କଞ୍ଚାମାଲ, ଧାତୁ ଏବଂ କାରଖାନାରେ ନିର୍ମିତ ଜିନିଷ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯଦି ବହୁଳ ପରିମାଣରେ କିଣାଯାଉଥିବା ଜିନିଷ ମହଙ୍ଗା ହୁଏ, ତେବେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ମୂଲ୍ୟ ଆଦାୟ କରନ୍ତି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଉଭୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ବୋଝ ବହନ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ଏପ୍ରିଲରେ ବଢିଛି ଖୁଚୁରା ଏବଂ ପାଇକାରୀ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 
ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାହକ ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ (CPI) ଏପ୍ରିଲ 2026 ରେ 3.48% କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଯାହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ 3.40% ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ହୋଲସେଲ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଅର୍ଥାତ୍ ହୋଲସେଲ ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ (WPI) ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ 3.88% ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଏପ୍ରିଲରେ 8.3% କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଏହି ସ୍ତର 42 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଛୁଇଁଛି। ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 1.05% ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 24.71% କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, କାରଣ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ହାର 88% ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେଣୁ, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ହାର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ହୋଲସେଲ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।

ଡାଲି ମୁଲ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ବୃଦ୍ଧି
ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ମାସରେ କପୋତ ମଟର ଦର ସର୍ବାଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପାଇକାରୀ ବଜାରରେ କପୋତ ମଟର ଦର ପ୍ରାୟ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ୯,୦୦୦ ରୁ ୧୧,୮୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଉରଦ ଡାଲିର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ୫୦୦ ରୁ ୮୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସଠାରୁ ମସୁର ଡାଲିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

୯ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢିପାରେ ପାଇକାରୀ ମୂଲ୍ୟ
ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ମେ ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଭାରତରେ ପାଇକାରୀ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 9% ପହଞ୍ଚିପାରେ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ପ୍ରଭାବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘରୋଇ ଇନ୍ଧନ, ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ତେଲ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନର ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ହେତୁ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।

