Road Accident: ଘାଟିରେ ଖସିଲା ଟ୍ରକ୍, ୨୨ ଶ୍ରମିକ ମୃତ

Road Accident: ଏ-ମିତିବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯାଏ ସବୁକିଛି। କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଚୁନା ହୋଇଯାଏ ସବୁ ସ୍ବପ୍ନ। ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨୨ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 11, 2025, 05:11 PM IST

ALSO READ: Road Accident: ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା;ସ୍ଲିପର୍ ବସ୍ କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରକ୍,୧୧ ମୃତ

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,  ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଅଞ୍ଜା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଏକ ପାହାଡ଼ି ରାସ୍ତାରୁ ଖସି ହଜାର ଫୁଟ ଗଭୀର ଘାଟିରେ ଖସିପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ ୨୨ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନେକଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବୁଧବାର ଦିନ ହୈଲାଙ୍ଗ-ଚଗଲାଘମ ରାସ୍ତାରେ ମେଟେଙ୍ଗଲିଆଙ୍ଗ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଆସାମର ତିନସୁକିଆ ଜିଲ୍ଲାର ଗେଲାପୁଖୁରୀ ଚା ଇଷ୍ଟେଟର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ।

ସେମାନେ ଠିକାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। କିଛି ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା,ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ମାତ୍ର ୧୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ବେଳେ ବାକି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି।  ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଏସଡିଆର୍-ଏଫ ଓ ସେନା ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପୋଷ୍ଟମଟମ୍ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଏନେଇ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆସାମ୍ ଓ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। 

Narmada Behera

