Road Accident:ଏମିତିବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ!କୁହୁଡି଼ ହେଲା କାଳ,ପିକନିକ୍ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ

Road Accident: ଏମିତିବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ। କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଯାଏ ସବୁ କିଛି । କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଚୁନା ହୋଇଯାଏ ସବୁ ସ୍ବପ୍ନ। ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଏକାଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ....
ଦାରିଙ୍ଗିବାଡି଼ରେ ପରିବା ବୋଝେଇ ମିନିଟ୍ରକ୍ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଚାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ହେଲଫର ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ପ୍ରାଥମିତ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି ଭୋର୍ ସମୟରୁ ପରିବା ବୋଝେଇ ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଟି ଦାରିଙ୍ଗିବାଡି଼ ଥାନା ଦଣ୍ତିମା ଗାଁ ନିକଟରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ଗଛକୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ, ଦୁର୍ଘଟଣାଗସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଚାଳକ ଚାପି ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଲିସ୍ କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଚାଳକ ଓ ହେଲଫର୍ ଙ୍କୁ ଙ୍କୁ ଟ୍ରକ୍ ଭିତରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ହେଲେ, ସେତେବେଳକୁ ଚାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ହେଲଫରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ସେପଟେ, ବିନିକାରେ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏନଏଚ୍ ୧୨୬ରେ ଏକ ପିକ୍-ନିକ୍- ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ସାଧପାଲ୍ଲୀ ଗାଁ ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସହ ପିକନିକ୍ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି। ସାଧପାଲ୍ଲୀ ରାଇସମିଲ୍ ନିକଟରେ, ପିକନିକ୍ ଯାଉଥିବା ବସ୍ ଧାନ ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି। ଫଳରେ ବସ୍ ରେ ଥିବା ୨୦ ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ମେଡିକାଲ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବସ୍ ଟି ବରଗଡରୁ ସୋନପୁର୍ ଆସୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।