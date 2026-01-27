Odisha News: ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଘାଟିରେ ଓଲଟିଲା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଗାଡ଼ି, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ...

Odisha News: ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ମରଣ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚିଲା ଜୀବନ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ତି ଘାଟିଲେ ଓଲଟିଲା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଗାଡି଼। ଏଥିରେ ୮ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା କରି,ରାଇଘର ବ୍ଲକ୍ ମୁଣ୍ତିବେଡା ଗାଁରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେନେଇ ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
Odisha News: ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ମରଣ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚିଲା ଜୀବନ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ତି ଘାଟିଲେ ଓଲଟିଲା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଗାଡି଼। ଏଥିରେ ୮ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା କରି,ରାଇଘର ବ୍ଲକ୍ ମୁଣ୍ତିବେଡା ଗାଁରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେନେଇ ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଇଘର ବ୍ଲକ ମୁଣ୍ଡିବେଡ଼ାରେ ନାଟକ ସାରି ଫେରୁଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗିର ଲାଠୋରର ୮ ଜଣିଆ ଧନୁଯାତ୍ରା କଳାକାର ଦଳ । ହଠାତ୍ ଏହି ସମୟରେ, ଝରିଗାଁ-ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଘାଟିରେ ଗାଡ଼ିଟିର ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଜିପ୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୮ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଲିସ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ କଳାକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ସୂଚନା ରହିଛି ।