Odisha News: ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଘାଟିରେ ଓଲଟିଲା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଗାଡ଼ି, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ...

Odisha News: ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ମରଣ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚିଲା ଜୀବନ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ତି ଘାଟିଲେ ଓଲଟିଲା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଗାଡି଼। ଏଥିରେ ୮ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା କରି,ରାଇଘର ବ୍ଲକ୍ ମୁଣ୍ତିବେଡା ଗାଁରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେନେଇ ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 27, 2026, 01:56 PM IST

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଇଘର ବ୍ଲକ ମୁଣ୍ଡିବେଡ଼ାରେ ନାଟକ ସାରି ଫେରୁଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗିର ଲାଠୋରର ୮ ଜଣିଆ ଧନୁଯାତ୍ରା କଳାକାର ଦଳ । ହଠାତ୍ ଏହି ସମୟରେ, ଝରିଗାଁ-ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଘାଟିରେ ଗାଡ଼ିଟିର ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଜିପ୍‌ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୮ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଲିସ୍ ଓ  ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ କଳାକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ସୂଚନା ରହିଛି ।

Narmada Behera

