Road safety: ଆଜି ଥିଲା ଜରିମାନାର ଦିନ, ୪ଲକ୍ଷ ୭୦ ହଜାର ଆଦାୟ କଲା ପୁଲିସ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ବିଭାଗର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଆଜି ଥିଲା ଜରିମାନାର ଦିନ। ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ଯାନ ବାହାନଉପରେ ଏହିଦିନ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଥିଲା ପୁଲିସ। ଆଉ ଯିଏ ନିୟମଠୁ ସାମାନ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଉଥିଲା ତା’ ଉପରେ ଲାଗୁଥିଲା ବଡ଼ ଜରିମାନା। ଏହିପରି ଭାବେ ପୁଲିସ ଆଜି ୭ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ୪ଲକ୍ଷ ୭୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଭାବେ ଆଦାୟ କରିଛି।
ଏହି ଅଭିଯାନ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଥିଲା। ଏଣୁ ଏହି ଦିନଟିକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜୋନରେ ଅପରେସନ୍ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଭାବେ ନାମିତ କରିଥିଲା ପୁଲିସ ବିଭାଗ। ଏହି ଅବସରରେ ହୋଇଥିବା ଧରପଗଡ଼ରେ ସାତୋଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବସ୍, ଭାରୀ ପରିବହନ ଯାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୋଟର ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା, ଓଭରଲୋଡିଂ, ସୁରକ୍ଷା ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅପରାଧ ଉପରେ ପୋଲିସ ନଜର ରଖିଥିଲା।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ୪୯୫ଟି ଯାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ସର୍ବାଧିକ ୩,୧୨,୫୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ୪୨୫ଟି ଯାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ୭୯,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ୧୬୦ଟି ଯାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ୩୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୮୪ଟି ଯାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ୨୯,୫୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ ହୋଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୨୮ଟି ଯାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ୧୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ ହୋଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଏବଂ ପର୍ଶୁରାମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ୫ଟି ବାଣିଜ୍ୟିକ ବସ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ବେଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଜାଙ୍କିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଡ଼ିପଡ଼ା ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ନିକଟରେ ୪ଟି ଭାରୀ/ପରିବହନ ଯାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ରେଞ୍ଜରେ ସମୁଦାୟ ୧,୪୦୧ଟି ଯାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୧୨ଟି ବାଣିଜ୍ୟିକ ବସ୍ ଏବଂ ୮ଟି ଭାରୀ ଯାନ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମଗ୍ର ଅଭିଯାନରୁ ମୋଟ ୪,୭୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି।
ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ରେଞ୍ଜ ପୋଲିସ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦୋହରାଇବା ସହ ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ହେଲମେଟ ଓ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ, ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ନ ଚଲାଇବାକୁ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଭଳି ଅଭିଯାନ ନିୟମିତ ଭାବେ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜଣାଇଛନ୍ତି।