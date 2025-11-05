Advertisement
Rs 11 Crore Jackpot: ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଧାର ନେଇ ଟିକେଟ୍ କିଣିଥିଲେ ପରିବା ଦୋକାନୀ; ଜିତିଲେ ୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କା

Vegetable Seller Wins Rs 11 Crore: ରାଜସ୍ଥାନର ଜଣେ ପରିବା ଦୋକାନୀ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୋଟିପତି ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନର କୋଟପୁଟଲିର ବାସିନ୍ଦା ଅମିତ ସେହରା ପଞ୍ଜାବରେ ୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲଟେରୀ ଜିତିଛନ୍ତି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 05, 2025, 05:29 PM IST

Vegetable Seller Wins Rs 11 Crore: ରାଜସ୍ଥାନର ଜଣେ ପରିବା ଦୋକାନୀ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୋଟିପତି ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନର କୋଟପୁଟଲିର ବାସିନ୍ଦା ଅମିତ ସେହରା ପଞ୍ଜାବରେ ୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲଟେରୀ ଜିତିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ପଞ୍ଜାବ ଯାତ୍ରାରେ ଥିବା ଅମିତ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ଉଧାର ନେଇ ଦୁଇଟି ଟିକେଟ୍ କିଣିଥିଲେ। 

ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଦୀପାବଳି ବମ୍ପର ୨୦୨୫ ଲଟେରୀରେ ୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କା(ପ୍ରାୟ $1.1 ବିଲିୟନ) ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନର ୩୨ ବର୍ଷୀୟ ପରିବା ଦୋକାନୀ ଅମିତ ମୋଗାରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଟିକେଟ୍ କିଣିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ୍ କିଣିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ ସୋ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜିତିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟିକେଟ୍ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କର ୫୦୦ ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ୍ ତାଙ୍କୁ କୋଟିପତି କରିଛି।

ଅମିତ ANIକୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ମୋର ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ଏବଂ ଲଟେରୀ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୋର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି।" ଅମିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ଭକ୍ତ। କୋଟିପତି ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସେ ଭୁଲି ନାହାଁନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଅମିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବାକି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରିବେ।

ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟ ଲଟେରୀ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେହରା ୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ସେ ବଠିଣ୍ଡାରୁ ଟିକେଟ୍ କିଣିଥିଲେ। ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ମୂଳ ଟିକେଟ୍ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀ ପଞ୍ଜାବ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦାବି ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ନାହିଁ।"

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

