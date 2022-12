Rules Change in 2023: ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପହିଲାରୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ୬ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ?

Rules Changes in New Year: ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାହା ଜାଣି ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଛଅଟି ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି।