Indian Rupees: ଡଲାର ତୁଳନାରେ ୯୦ ଡେଇଁଲା ଟଙ୍କା

Indian Rupees: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଧବାର ଦିନ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ୯୦ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାରବାରରେ ଏହା ଡଲାର ତୁଳନାରେ ୯୦.୧୪କୁ ଖସି ଆସିଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହା ୮୯.୯୪୭୫କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୯୦ ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ବିଦେଶୀ ବଜାରରେ ଆମେରିକୀୟ ମୁଦ୍ରାର ବ୍ୟାପକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଟଙ୍କା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀ, ଆମଦାନୀକାରୀ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକଙ୍କ ଠାରୁ ଡଲାରର ପ୍ରବଳ ଚାହିଦା ଟଙ୍କା ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ବୁଧବାର ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କା ୧୦ ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇ ଖୋଲିଥିଲା। ପୂର୍ବ ଅଧିବେଶନରେ ଏହା ଡଲାର ପିଛା ୮୯.୮୭ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ୮୯.୯୭ରେ ଖୋଲିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଏହା ୯୦.୧୪କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କା ୯୦ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଆଲୋଚନା ଅଟକି ରହିଛି ଏବଂ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକମାନେ ଭାରତରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଡଲାର ସୂଚକାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଉଛି।
ଆଜିଠାରୁ RBIର MPC ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଯଦି ହାର ହ୍ରାସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହା ବିଦେଶୀ ନିବେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ତଥାପି, ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ବଳତା MPCର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜଟିଳ କରିଛି। ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ଆମେରିକାର ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।