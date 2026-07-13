Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Russia Doomsday Plane: ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି? ତେହରାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ରୁଷର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବିମାନ

Russia Doomsday Plane: ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି? ତେହରାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ରୁଷର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବିମାନ

Russia Doomsday Plane: ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ରୂପ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରୁଷର ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରୁଷ ନିଜର ବିଶେଷ Tupolev Tu-214PU ବିମାନକୁ ହଠାତ୍ ତେହରାନ ପଠାଇଛି। ଏହି ବିମାନକୁ ରୁଷର 'ଡୁମ୍ସଡେ ପ୍ଲେନ୍' ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ କମାଣ୍ଡ ବିମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 13, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 05:48 PM IST
Russia Doomsday Plane: ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି? ତେହରାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ରୁଷର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବିମାନ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୋଇଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ରେଞ୍ଜର, ୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ!
Koida Former Ranger51 min ago
2
Ethanol Blending India1 hr ago
3
India vs England odi2 hrs ago
4
Nand Kishore Goenka2 hrs ago
5
Essel Group3 hrs ago