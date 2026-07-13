/Russia Doomsday Plane: ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି? ତେହରାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ରୁଷର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବିମାନ

Russia Doomsday Plane: ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ରୂପ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରୁଷର ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରୁଷ ନିଜର ବିଶେଷ Tupolev Tu-214PU ବିମାନକୁ ହଠାତ୍ ତେହରାନ ପଠାଇଛି। ଏହି ବିମାନକୁ ରୁଷର 'ଡୁମ୍ସଡେ ପ୍ଲେନ୍' ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ କମାଣ୍ଡ ବିମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ଏହି ବିମାନକୁ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆକାଶରେ ରହି ସରକାର ଓ ସେନାର କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ଏଥିରେ ଉନ୍ନତ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ସୁରକ୍ଷିତ ଡାଟା ଲିଙ୍କ ଓ ଆଧୁନିକ କମାଣ୍ଡ-ଆଣ୍ଡ-କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯାହା ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସେନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ହୋର୍ମୁଜ୍ ଜଳସନ୍ଧି ନିକଟସ୍ଥ ଇରାନୀ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ରୁଷ ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହା ପରେ ହିଁ ଏହି ବିଶେଷ ବିମାନକୁ ତେହରାନ ପଠାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
ଏପଟେ ଇରାନ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ସେ କୁଏତ୍, ବାହାରିନ୍, ଜୋର୍ଡାନ ଓ ଓମାନରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ମିସାଇଲ ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ସେହିପରି ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଇରାନର ବନ୍ଦର ଆବ୍ବାସ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ତେବେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସମସ୍ତ ଦାବି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ସତ୍ୟାପିତ ହୋଇନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟର ନଜର ମଧ୍ୟପୂର୍ବ ଉପରେ ରହିଛି।