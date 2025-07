Gokarna Cave: ଗୁମ୍ଫାରେ ଦୁଇ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ ଋଷୀୟ ମହିଳା, ୮ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହୋଇଛି VISA

Gokarna Cave: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଗୋକର୍ଣ୍ଣର ରାମତୀର୍ଥ ପର୍ବତମାଳାର ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଜଣେ ରୁଷିଆନ୍ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଛୋଟ ଝିଅଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବା ପାଇଥିଲା। ପରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ମୋହି (୪୦) ନାମକ ଏହି ମହିଳା ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିସାରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିସାର ଅବଧିର ୮ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଆସୁଛନ୍ତି।

ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜୁଲାଇ ୯ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ ଟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ରାମତୀର୍ଥ ପାହାଡ଼ରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ରୁଷିଆନ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ମହିଳା, ମୋହି (୪୦ ବର୍ଷ) ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଛୋଟ ଝିଅ ପ୍ରେୟା (୬ ବର୍ଷ ୭ ମାସ) ଏବଂ ଆମା (୪ ବର୍ଷ) ସହିତ ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ।

ପଚରାଯିବାରୁ ବିଦେଶୀ ମହିଳା ଜଣକ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଆରୁ ଆସିଥିଲେ କାରଣ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଗୁମ୍ଫାଟି ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଥିଲା। ଯାହା ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବିପଦ ବିଷୟରେ କୁହାଯିବା ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ।

ଋଷୀୟ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ତଳକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମହିଳା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ କୁମଟା ତାଲୁକର ବାଙ୍କିକୋଡଲୁ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏନଜିଓ ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଯୋଗ ରତ୍ନ ସରସ୍ୱତୀ ସ୍ୱାମୀଜୀ (୮୦ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା)ଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ମୋହି ପରେ ପୋଲିସ, ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଭିସା ହଜି ଯାଇଛି।

