Happy Birthday Sachin: ବିସ୍କୁଟ ନିର୍ମାତା ପୁଅଙ୍କୁ ଡରୁଥିଲେ ସଚିନ, କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତୁ

Happy Birthday Sachin: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଏପ୍ରିଲ ୨୪ ତାରିଖକୁ ଏକ ଉତ୍ସବମୁଖୀ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଦିନ ଭାବେ ଗଣାଯାଇଥାଏ। ସର୍ବପରି କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏପ୍ରିଲ ୨୪ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ୨୪ ବର୍ଷର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିବା ସଚିନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ କିଛି ବାକି ନାହିଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତଥାପି, କିଛି ନା କିଛି ଖବର ସବୁବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଜଣେ ବିସ୍କୁଟ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପୁଅ ସଚିନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂକଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କାହାଣୀ ବେଶ ରୋଚକ ରହିଥିଲା।
ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ନଭେମ୍ବର ୧୯୮୯ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୟସ ମାତ୍ର ୧୬ ବର୍ଷ ଏବଂ ସାତ ମାସ ଥିଲା। ଠିକ୍ ୨୪ ବର୍ଷ ପରେ, ସେ ନଭେମ୍ବର 2023ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ମୁମ୍ବାଇର ତାଙ୍କ ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି 24 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ସଚିନ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ଯେଉଁଠାରେ ପଡ଼ିଆକୁ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠାରେ ରନ ଏବଂ ଶତକ କରିଛନ୍ତି।
ସଚିନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥିବା ବୋଲର
ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ କ୍ୟାରିୟରରେ, ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ପ୍ରାୟ 800 ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଇନିଂସରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ତଥାପି, କିଛି ବୋଲର ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ 'ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର'ଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବିସ୍କୁଟ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ସ୍ପିନ୍ ସଚିନଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଫସାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ପିନର ଆଉ କେହି ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବୋଲର ମୁଥୈୟା ମୁରଲୀଧରନ ଥିଲେ।
ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ 800 ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିବା ମୁରଲୀଧରନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଏକ ସଫଳ ବିସ୍କୁଟ ତିଆରି ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଉଦାହରଣକୁ ଅନୁସରଣ କରି, ମୁରଲୀଧରନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଫ୍-ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା ଥିଲା ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିବା। ସଚିନ ଏବଂ ମୁରଲୀଧରନ 66ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସ୍ପିନର 13 ଥର ଭାରତୀୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ।
ଏହି ବୋଲରମାନେ ତାଙ୍କର ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ।
ଯଦିଓ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ଥର ଆଉଟ୍ କରିବାର ରେକର୍ଡ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ବ୍ରେଟ୍ ଲିଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ୧୪ ଥର ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁରଲୀଧରନଙ୍କ ପରି ବହୁତ କମ୍ ଖେଳାଳି ସଚିନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶନ୍ ପୋଲକ୍ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକଗ୍ରା ମଧ୍ୟ ୧୩ ଥର ସଚିନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
