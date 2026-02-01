Budget 2026: ଆଇଟି ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା: 'ସେଫ୍ ହାର୍ବର' ସୀମା ୨୦୦୦ କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି

Budget 2026: ସଂସଦରେ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଟିକସ ନିୟମକୁ ସରଳ କରିବା ସହ ଅନେକ ସୁବିଧା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ଆଇଟି ସେବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହୁରି ଗତିଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସଂସଦରେ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଟିକସ ନିୟମକୁ ସରଳ କରିବା ସହ ଅନେକ ସୁବିଧା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ବଢ଼ିଲା ସୀମା, କମିବ ଟିକସ ଜଟିଳତା
ବଜେଟରେ ଆଇଟି ସେବା ପାଇଁ 'ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ' ବା ସେଫ୍ ହାର୍ବର (Safe Harbour) ସୀମାକୁ ପୂର୍ବର ୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇପାରିବେ। ଏବେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବିକାଶ, ଆଇଟି ସକ୍ଷମ ସେବା (ITeS), ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆର-ଏଣ୍ଡ-ଡି (R&D) ଭଳି ସମସ୍ତ ସେବାକୁ ଏକକ "ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସେବା" ବର୍ଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ୧୫.୫ ପ୍ରତିଶତର ଏକ ସାଧାରଣ ସେଫ୍ ହାର୍ବର ମାର୍ଜିନ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଲାଭ
କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଯେପରି ବାରମ୍ବାର ସରକାରୀ ଦପ୍ତର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ନପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି:
ଏପିଏ (APA) ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂସ୍କାର
ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅଗ୍ରୀମ ମୂଲ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ବା ଏପିଏ (Advance Pricing Agreement) ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଏକପାଖିଆ ଏପିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ। ଯଦି କରଦାତା ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟସୀମାକୁ ଆହୁରି ୬ ମାସ ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ। ଏଥିସହିତ ସଂଶୋଧିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲିଂ ସୁବିଧାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂପ୍ରସାରିତ କରାଯାଇଛି।
ସଫ୍ଟୱେର୍ ବିକାଶ ଓ ନଲେଜ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶ ହୋଇଥିବାରୁ, ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।