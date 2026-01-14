SAHAYA Homes: ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳା ଓ ବାଳିକାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଖୋଲିବେ ଆଶ୍ରୟ ଗୃହ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ବିଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ସହାୟ ଯୋଜନାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଶ୍ରୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଜିଲ୍ଲାରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଆଶ୍ରୟ ଗୃହଜିଲ୍ଲାର କେଉଁଠି ଏ ପରି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଏହାଦ୍ୱାରା କେତେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳା ଓ ବାଳିକା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ, କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ଓ ସଶକ୍ତୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସଟିକ ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଗୌଣ ବୋଲି ନ ଗ୍ରହଣ କରି ତୁରନ୍ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମାତ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବିଭାଗ।
ରାଜ୍ୟର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳା ଏବଂ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ 'ସହାୟ' ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ 'ସହାୟ ଗୃହ' ନାମରେ ନାମିତ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ରାଜ୍ୟର ଅସହାୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆବାସ, ଯତ୍ନ ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।
ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସୁବିଧାର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଅଛି, ସେଠାରେ ଏହି ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଏକ 'ଫିଜିବିଲିଟି ରିପୋର୍ଟ' ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଉପଲବ୍ଧ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ବିଭାଗୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ରଜନୀ ଜାନୀ ଏକ ସରକାରୀ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବିଷୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଏଭଳି ସୁବିଧାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଜଣାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି: "ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ସୁବିଧାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ।"
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି।