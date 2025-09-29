Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2941086
Zee OdishaOdisha Trending

Sailesh Chandra: କିଏ ଏହି ଶୈଳେଶ ଚନ୍ଦ୍ର, ଯିଏ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ନୂଆ ସିଇଓ ଭାବେ ହେଲେ ନିଯୁକ୍ତ

ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକ ବଡ଼ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନବାହନ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଏକ ପୃଥକ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ସଂସ୍ଥା, TML ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନବାହନ ଲିମିଟେଡ୍ (TMLCV) ରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଅକ୍ଟୋବର 1, 2025 ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହା ଟାଟା ମୋଟର୍ସର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 29, 2025, 01:07 PM IST

Trending Photos

Sailesh Chandra: କିଏ ଏହି ଶୈଳେଶ ଚନ୍ଦ୍ର, ଯିଏ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ନୂଆ ସିଇଓ ଭାବେ ହେଲେ ନିଯୁକ୍ତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକ ବଡ଼ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନବାହନ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଏକ ପୃଥକ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ସଂସ୍ଥା, TML ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନବାହନ ଲିମିଟେଡ୍ (TMLCV) ରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଅକ୍ଟୋବର 1, 2025 ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହା ଟାଟା ମୋଟର୍ସର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି।

ଶୈଳେଶ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଟାଟା ମୋଟର୍ସର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ସିଇଓ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ତିନି ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୧ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ବ୍ୟବସାୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଟା ମୋଟର୍ସର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ (KMP) ଗିରିଶ ୱାଘ ୧ ଅକ୍ଟୋବର ରେ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ଏବଂ TMLCV ର MD ଏବଂ CEO ହେବେ।

ପିବି ବାଲାଜୀ, ଗ୍ରୁପ୍ CFO ଏବଂ KMP, ନଭେମ୍ବର ୧ ରେ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଜାଗୁଆର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋଭର ଅଟୋମୋଟିଭ୍ (JLR), ୟୁକେର CEO ହେବେ। ସେହି ଦିନ, ସେ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ବୋର୍ଡରେ ଜଣେ ଅଣ-କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ, ଅଣ-ସ୍ୱାଧୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଯୋଗଦେବେ ଏବଂ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଏବଂ TMLCV ଉଭୟ ବୋର୍ଡରେ ରହିବେ।
ଶୈଳେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଟା ମୋଟର୍ସର ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋବିଲିଟି ବ୍ୟବସାୟର ଯୁଗ୍ମ ଏମଡି।

Add Zee News as a Preferred Source

କିଏ ଏହି ଶୈଳସ ଚନ୍ଦ୍ର

ସେ ୧୯୯୫ ମସିହାରେ ଟାଟା ମୋଟର୍ସରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ବିକ୍ରେତା ବିକାଶ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ପରିଚାଳକ ଭଳି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

୨୦୧୨ ମସିହାରେ, ସେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପ-ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ହେଲେ। ୨୦୧୩ ମସିହାରେ, ସେ ଟାଟା ସନ୍ସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ (ଗୋଷ୍ଠୀ ରଣନୀତି) ଏବଂ ପରେ ସହାୟକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।

୨୦୧୬ ମସିହାରେ, ସେ ଟାଟା ମୋଟର୍ସକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ରଣନୀତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମୋବିଲିଟି ୟୁନିଟର ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।

୨୦୨୨ ସୁଦ୍ଧା, ସେ ଉଭୟ ୟୁନିଟର ସିଇଓ ଏବଂ ଏମ୍ଡି ହୋଇଥିଲେ, ଏହି ପଦବୀ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।

ଶୈଳେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଟାଟା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଫିଆଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡର ବୋର୍ଡରେ ଜଣେ ଅଣ-କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ, ସେ ଇଟାଲୀର ଟ୍ରିଲିକ୍ସ SRL ଏବଂ ୟୁକେର ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଡିଜାଇନ୍ ଟେକ୍ ସେଣ୍ଟର plc ର ବୋର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି।

ସେ ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମେକାନିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ସ୍ନାତକ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର SP ଜୈନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ MBA ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

today Gold price
Gold Rate: ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ ସୁନା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଭରି ପିଛା ଏତିକି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି
Sahara Property
Sahara Property: ସାହାରା ମୁଖ୍ୟ ପତ୍ନୀ ସପନା ରାୟଙ୍କୁ ଘର ଖାଲି କରିବାକୁ ସମନ ଜାରି
Budha chalan
Budha Chalan 2025: ଅକ୍ଟୋବର ୨ରେ ଉଦୟ ହେବେ ବୁଧ, ୫ ରାଶି ହେବେ ମାଲାମାଲ
mohsin naqvi
ନକଭିଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡିପାରେ ଟ୍ରଫି ନେବା ମାମଲା, ବିସିସିଆଇ ନେଇପାରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ
Petrol price hike
Today Petrol Diesel Price: ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ ତୈଳଦରରେ ହ୍ରାସ
;