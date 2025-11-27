ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଅଧିକାରୀ: ତହସିଲଦାର ଠାରୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କମିଶନରଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ

Advertisement
ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଅଧିକାରୀ: ତହସିଲଦାର ଠାରୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କମିଶନରଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ

ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଲେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଗୁରୁତର ହେବା ପରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ତଳୁ ଉପରଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପ୍ରାୟ ୯୧ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏଥିରେ ସିଏମ୍‍ସି କମିଶନର, ସିଡିଏଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବିଭିନ୍ନ ତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଲେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଗୁରୁତର ହେବା ପରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ତଳୁ ଉପରଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପ୍ରାୟ ୯୧ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏଥିରେ ସିଏମ୍‍ସି କମିଶନର, ସିଡିଏଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବିଭିନ୍ନ ତହସିଲଦାର ଓ ବିଡିଓଙ୍କ ନାଁ ସାମିଲ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜ କାମରେ ଅବହେଳା କରି ଏପରି ଅଭିଯୋଗକୁ କାନ ଦେଉ ନଥିବା କୁହାଯାଉଛି।

ଏକ ଚିଠିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗାର ଅଧିକାରୀ, କଟକ/ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଷାଗାର ଅଧିକାରୀ, କଟକ/କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଉପ-କୋଷାଗାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଏହି ୯୧ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଉକ୍ତ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଜନ ଶୁଣାଣି ପୋର୍ଟାଲରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉ ନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି  ପ୍ରଗତି ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଯାହାର ଉତ୍ତରରେ ଏପରି ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ।

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ମାସ ପାଇଁ ଏହି ଅଧିକାରୀଙକ୍ ଦରମା ବନ୍ଦ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଜନଶୁଣାଣି ପୋର୍ଟାଲ୍‍ ଅନୁସାରେ ବିଡିଓ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୪୮ ଅଭିଯୋଗ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେହିପରି ବିଡିଓ ମାହାଙ୍କାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ୪୫, କଟକ ସିଡିଏମ୍‍ଓଙ୍କ ଉପରେ ୪୪ ମାମଲା ପଡ଼ି ରହିଛି। ସମୁଦାୟ ୭୯୦ଟି ଅଭିଯୋଗ ବାବଦରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ।

ମହାନଦୀ ଓ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଅବବାହିକାର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ପିଏମ୍‍ଜିଏସ୍‍ଓ୍ୱାଇ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ, ଦବୋତ୍ତର କମିଶନର, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନର, କଟକ ୟୁପିଡି, ଡିଏଫ୍‍ଓ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଡିଆର୍‍ସିଏସ୍‍, ଡିଏସ୍‍ଏସ୍‍ଓ, ବଡମ୍ବା, ବିଡ଼ାନାସୀ, ସିଡିଏ, ଚୌଦ୍ୱାର, କନ୍ଦରପୁର, ମାହାଙ୍ଗା, ମାଲଗୋଦାମ, ନିଆଳି ପୁରୀଘାଟ ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ଆରଟିଓ, ସାଲେପୁର ଏସ୍‍ଡିପିଓ, ସ୍କୁଲ୍‍ ଓ ଗଣ ଶିକ୍ଷା ସଚିବ, ବଡ଼ମ୍ବା ଡିଏସ୍‍ଆର୍‍, ବାଙ୍କି ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତିଗିରିଆ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଭଳି ଅଧିକାରୀମାନେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗକୁ ଶୁଣାଣି କରି ତାହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରି ନଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୨ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରହିଛି।

