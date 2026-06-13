Add Zee Business As A Preferred Source
App

Sital Sasthi: ଜୁନ ୧୪ରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ମହୋତ୍ସବ...ଯୋଗଦେବେ ସାଢେ ସାତ ହଜାର କଳାକାର

Sital Sasthi: କେରଳ, ହରିୟାଣା, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ମହାମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ, ଆତସବାଜି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ପରିବେଶ ସଚେତନତାକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରୁଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସାରଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 13, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 02:05 PM IST
Sital Sasthi: ଜୁନ ୧୪ରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ମହୋତ୍ସବ...ଯୋଗଦେବେ ସାଢେ ସାତ ହଜାର କଳାକାର

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Sital Sasthi: ଜୁନ ୧୪ରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ମହୋତ୍ସବ...ଯୋଗଦେବେ ସାଢେ ସାତ ହଜାର କଳାକାର
Sital sasthi2 min ago
2
RRB ALP Recruitment 20262 hrs ago
3
IPS officers3 hrs ago
4
NEET Controversy3 hrs ago
5
Petrol Diesel price3:44 AM IST