Sital Sasthi: (ସମ୍ବଲପୁର) ଜୁନ୍ ୧୪ ତାରିଖରୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମହାନ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ୭,୫୦୦ରୁ ଅଧିକ କଳାକାର ଯୋଗଦେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ବିବାହର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ କମିଟି - ନନ୍ଦପଡ଼ା, ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ା ଏବଂ ମୋଦିପଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ବ୍ୟାପକ ରୀତିନୀତି, ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସାରଣୀ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ହେବ। ଜୁନ୍ ୧୪ ତାରିଖରେ ପତରପେଣ୍ଡି ରୀତିନୀତି ସହିତ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜୁନ୍ ୧୮ ତାରିଖ ରାତିରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ତା’ପରେ ଦିବ୍ୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଗୃହପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେବ, ଯାହା ପରଦିନ ରାତିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଜୁନ୍ ୨୦ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶେଷ ହେବ।
ଆୟୋଜକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବବୃହତ ଏବଂ ସର୍ବବୃହତ ନନ୍ଦପଡ଼ା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ କମିଟି, ଚଳିତ ବର୍ଷର ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ୯୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛି। ପ୍ରାୟ ୨୦୦୦ କଳାକାର ଏହାର ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଲଦୁଲି, ସମ୍ପ୍ରଦା ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। କେରଳ, ହରିୟାଣା, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ମହାମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ, ଆତସବାଜି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ପରିବେଶ ସଚେତନତାକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରୁଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସାରଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଝାଡୁଆପଡା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ କମିଟି ୭୫-୮୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ସ୍ଥିର କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସମେତ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୨୭୦୦ କଳାକାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଭୋପାଳର ବାବା ବଟେଶ୍ୱର କୀର୍ତ୍ତନ ସମିତି ଭଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମହାକାଳ, ନୃସିଂହ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୌରାଣିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଚିତ୍ରିତ ସାଜସଜ୍ଜା ଫ୍ଲୋଟ୍ ସହିତ ଏକ ବିଶାଳ ପୁତନା ବଧ ସାରଣୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ।
ମୋଦିପଡା କମିଟି ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୨୮୦୦ରୁ ଅଧିକ କଳାକାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କମିଟି ଘଣ୍ଟା, ଦୁଲଦୁଲି, ଘୁମୁରା, ରଣପା ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ସମେତ ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ "ଗଛ ବଞ୍ଚାଅ" ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଚିତ୍ରଣ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ।
ଏହି ମହୋତ୍ସବର ପରିମାଣ ଏବଂ ମହିମା ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ କମିଟିର ମିଳିତ ବଜେଟ୍ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ୧.୭ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୨.୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମହୋତ୍ସବକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ୧.୦୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପାଣ୍ଠି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ୨୧ ଟି କମିଟି ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ।