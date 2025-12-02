Sanchar Saathi App: ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ? ଜାଣନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ

Sanchar Saathi App: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା ପାଇଁ ଦୂରସଂଚାର ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନେଇ ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ଏହା ଉପରେ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି।
Sanchar Saathi App: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା ପାଇଁ ଦୂରସଂଚାର ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନେଇ ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଆପ୍ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ରୁ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଇନଷ୍ଟଲ ଥିବା ଫୋନ୍ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ, ଟେକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏହା ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ଦୂରସଂଚାର ବିଭାଗ Apple, Samsung, Motorola, Xiaomi, Vivo ଓ Oppo ଭଳି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବରୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରି ସଂଚାର ସାଥୀ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ନ କଲେ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ୯୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଏବଂ ୧୨୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ DoT କୁ ଏକ ଅନୁପାଳନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଆଦେଶ ପରେ X ଭଳି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲୋକମାନେ ଏହି ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ମଗାଯାଇଥିବା ଅନୁମତି ବିଷୟରେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଲୋକମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଆପ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ଫୋନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନୁମତି ମାଗେ। ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ।
ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଏବଂ ସରକାରୀ ନଜରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଶିବସେନା (UBT) ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚତୁର୍ବେଦୀ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ "ବିଗ୍ ବସ୍ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ" ସହିତ ତୁଳନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର "ଗୋପନୀୟ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫୋନ୍ ହ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।" ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ପ୍ରୟାସକୁ "ବିରୋଧ କରାଯିବ" ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ "ଏକ ନଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।"
କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ "ଜାସୁସି ଆପ୍" ଏବଂ ସରକାର ଦେଶକୁ ଏକ ଏକଛତ୍ରବାଦରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ସଂସଦ ପରିସରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ, "ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଏକ ଗୁପ୍ତଚର ଆପ୍ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଗୋପନୀୟତାର ଅଧିକାର ଅଛି। ସରକାରଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ବିନା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବାର ଅଧିକାର ରହିବା ଉଚିତ୍।"