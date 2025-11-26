Advertisement
୨୦୨୫ବର୍ଷ ପାଇଁ କବିସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସମ୍ମାନ ପାଇଲେ ଘନଶ୍ୟାମ ପଣ୍ଡା ଓ ଭଗବତ ପ୍ରଧାନ

Nov 26, 2025

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲାଗି ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ମାନ ଘନଶ୍ୟାମ ପଣ୍ଡା ଓ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଏକ ଭବ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।  ସେହିପରି ୨୦୨୪ ବର୍ଷ ଲାଗି ମୋହିନୀ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ସୁଧାକର ସାହୁଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ୨୦୨୪ ଓ ୨୦୨୫ ବର୍ଷର ତାଲିକା ଉପରେ।

୨୦୨୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଭିନରେ ଶତୃଘ୍ନ ମାଟି,  ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରଭା ପତି, ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଦାଶଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି।  ନାଟ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାନନ ଦାଶଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ  ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ଦ୍ୱିବେଦୀ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି।

ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ଅନୁସାରେ  ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ:  

 ମଞ୍ଚ କଳା ପାଇଁ  ଶ୍ରୀ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଶବ୍ଦ / ଆଲୋକ, ଶ୍ରୀ ଯଶୋବନ୍ତ ନାରାୟଣ ରାୟ,  ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ

 ଶ୍ରୀ କୈଳାସ ସାହୁ,  ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ  ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ କର,  ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ  କୃପାସିନ୍ଧୁ ବେହେରା ଓ ଶ୍ରୀ ନବୀନ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ

 ଓଡ଼ିଶୀ କଣ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ  ଶ୍ରୀ ନିମାକାନ୍ତ ରାଉତରାୟ,  ସୁନନ୍ଦା ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ମାନ(ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ କଣ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ),  ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଜେନା,  ଆନଦ୍ଧ ବାଦ୍ୟ (ଲୋକବାଦ୍ୟ),  ଶ୍ରୀ ବିଘ୍ନରାଜ ଧଡ଼ା (ଢ଼ୋଲ), ଆନଦ୍ଧ ବାଦ୍ୟ (ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ) : ତବଲା - ରଙ୍କନିଧି ପ୍ରଧାନ,  ମର୍ଦ୍ଦଳ : ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ମହଲା,  ଯନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ବିଭାଗ : ସୁଶୁରୀ :  ଏମ୍‍ ସୀମାଦ୍ରୀ  ତାର ବାଦ୍ୟରେ  ଶ୍ରୀ କୁମାର ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି।

 ଲୋକନୃତ୍ୟ :  ଶ୍ରୀ ହେମନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ (ଘୋଡା ନାଚ),  ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ :  ସସ୍ମିତା ସାହୁ,  ଲୋକବାଦ୍ୟ :   ବିରଞ୍ଚି ମହନ୍ତ,  ଲୋକନାଟ୍ୟ :  ଶ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ,  ପାଲା /ଦାସକାଠିଆ :  ଶ୍ରୀ ପର୍ଶୁରାମ ପଣ୍ଡା,  ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ:  ମୁକ୍ତିଲତା ପାଲା,  କଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ : କଳା ସଂଗଠନ  ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଏଟର ‘ଏ’ ଗୃପ୍‍ , ପୁରୀ,  ଦୁଲଦୁଲି କଳାପରିଷଦ, ବଲାଙ୍ଗୀର,  ଉପାୟନ :  ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାରିକ (ନୃତ୍ୟ),   ଶ୍ରୀ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର (ନାଟ୍ୟକଳା), ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନ, ମିଶ୍ର (ନାଟ୍ୟକଳା),   ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପ୍ରସାଦ ନିଶଙ୍କ (ଲୋକକଳା),  ଶ୍ରୀ ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡା (ଲୋକକଳା) ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି।

 

କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳିଚରଣ ଯୁବପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ – ୨୦୨୫ ପାଇଁ  ସଂଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ  ବିଷ୍ଣୁମୋହନ କବି (ସଂଗୀତ) ଓ  ବୈଭବ ଦାଶ (ବାଦ୍ୟ)ଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଚି। ସେହିପରି ଏହି ବର୍ଗରେ  ନୃତ୍ୟ  ପାଇଁ  ଅରୂପା ଗାୟତ୍ରୀ ପଣ୍ଡା, (ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ),  ସଚିନ ଧଡ଼ା (ଛଉନୃତ୍ୟ),  ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା (ଛଉନୃତ୍ୟ) ଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ  ନାଟକରେ  :  ପ୍ରଜ୍ଞାଦତ୍ତ ସାହୁ (ମଞ୍ଚକଳା),  ଲୋକ କଳା : ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ରସେନ ସ୍ୱାଇଁ (ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ),  ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମଘନ ବେହେରା (ଲୋକବାଦ୍ୟ)ଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି।

 

ସେହିପରି ୨୦୨୪ ବର୍ଷ ପାଇଁ  କବିସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସମ୍ମାନ ମୋହିନୀ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ସୁଧାକର ସାହୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

 ଅଭିନୟରେ  ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ରଂଜନ ବେହେରା,  ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି,  ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ମହାରଣାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ  ନାଟ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ  ଡ. ସମର ମୁଦାଲି,  ପ୍ରଦୀପ ଭୌମିକ; ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ମିହିର ମେହେର, ; ମଞ୍ଚ କଳା (ନାଟକ ସହିତ ସାମଗ୍ରିକ ଲୋକକଳା) : ରୂପ ସଜ୍ଜା/ବେଶବିନ୍ୟାସ/ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ  ଶ୍ରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତି;  ଶବ୍ଦ / ଆଲୋକ-  ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର କର,  ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ-  ଶୈଳଭାମା ମହାପାତ୍ର,  ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ-  ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ନାୟକ (ସୌରଭ),  ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ-  ଶ୍ରୀ ମନ୍ମଥ କୁମାର ମିଶ୍ର,  ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ କୁମାର ମିତ୍ର;  ଓଡ଼ିଶୀ କଣ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ-  ମହାପାତ୍ର ମିନତି ଭଞ୍ଜ,  ସୁନନ୍ଦା ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ମାନ (ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ କଣ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ)-  ଶ୍ରୀ କରୁଣାକର ନାୟକ,  ଶ୍ରୀ ରାଜେଶ ଷେଣ୍ଢ।

 ଆନଦ୍ଧ ବାଦ୍ୟ (ଲୋକବାଦ୍ୟ) : (ମୃଦଙ୍ଗ, ମାଦେଳୀ, ଢୋଲ, ଢୋଲକ) ବର୍ଗରେ   ଶ୍ରୀ ରମେଶ ଗୁର୍ଲ୍ଲା, ଅନଦ୍ଧ ବାଦ୍ୟ (ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ) :  ତବଲା : ଶ୍ରୀ କିଶୋର ସାହୁ,  ମର୍ଦ୍ଦଳ :  ଶ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ବାରିକ,  ଯନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ବିଭାଗ :  ସୁଶୁରୀ :  ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀନିବାସ ଶତପଥୀ,  ତାର ବାଦ୍ୟ-  ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ,  ଲୋକ କଳା ବିଭାଗ :  ଲୋକନୃତ୍ୟ  : ଶ୍ରୀ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଦାସ,  ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ- ପଦ୍ମିନୀ ଦୋରା,  ଲୋକବାଦ୍ୟ :  ଶ୍ରୀ ରଜଂନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ  ଲୋକନାଟ୍ୟ :

 ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ବାରିକ  ପାଲା /ଦାସକାଠିଆ :  ଶ୍ରୀ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ,  ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ- ସୁଜାତା ମହାପାତ୍ର, ପୁଷ୍ପିତା ମିଶ୍ର,  କଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ : ପ୍ରଦର୍ଶନ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷକ / କଳା ସଂଗଠକ / କଳା ସଂଗଠନ  ଶ୍ରୀ ଶୁଭକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ,  ଡ. ପ୍ରସନ୍ନ ମିଶ୍ର,  ଉପାୟନ : ନୃତ୍ୟ / ସଙ୍ଗୀତ / ନାଟ୍ୟକଳା / ଲୋକକଳା,  ସନ୍ଧ୍ୟା ସରକାର (ନୃତ୍ୟ),  ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ (ସଂଗୀତ),  ଶ୍ରୀ କେଶବ ଚରଣ ଜେନା (ସଂଗୀତ),  ଶ୍ରୀ ପ୍ରାଣ କୃଷ୍ଣ ବେହେରା (ନାଟ୍ୟକଳା),  ଶ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ (ନାଟ୍ୟକଳା),  ଶ୍ରୀ କାହ୍ନୁଚରଣ ପ୍ରଧାନ (ଲୋକକଳା), ଶ୍ରୀ ଚିନ୍ତାମଣି ନାୟକ (ଲୋକକଳା)।

କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳିଚରଣ ଯୁବପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ – ୨୦୨୪ରେ  ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ  ଶ୍ରୀ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସ୍ୱାଇଁ (ଓଡ଼ିଶୀ କଣ୍ଠ ସଂଗୀତ),  ନୃତ୍ୟ-  ଶ୍ରୀ ଗୌରୀଶଙ୍କର ଦାଶ (ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ),  ଶ୍ରୀ ଶିବଚରଣ ମହାନ୍ତ (ଛଉନୃତ୍ୟ),  ନାଟକ-  ଶ୍ରୀ ପ୍ରଜ୍ଞାରଂଜନ ଖୁଟୁଆ (ଅଭିନୟ),  ଶ୍ରୀ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର (ମଞ୍ଚକଳା),  ଲୋକ କଳା,  ଶ୍ରୀ ସୌମ୍ୟଜିତ୍‍ ସୌମେତ୍ରି ବଡ଼ପଣ୍ଡା (ଲୋକଗୀତ),  ଶ୍ରୀ ସୁନୀଲ ବିଭାର (ଲୋକବାଦ୍ୟ)

