Sanjay Raut: ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଧମକ ! ଠିକ୍ ରାତି ୧୨ଟାରେ ହେବ...

Zee OdishaOdisha TrendingSanjay Raut: ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଧମକ ! ଠିକ୍ ରାତି ୧୨ଟାରେ ହେବ...

Sanjay Raut: ବୋମା ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ (BDDS)କୁ ତୁରନ୍ତ ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଭାଣ୍ଡୁପ୍ ସ୍ଥିତ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କ ବାସଭବନ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଯାନବାହାନ ଏବଂ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧାନ ସମୟରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ଜିନିଷ, ବିସ୍ଫୋରକ କିମ୍ବା ଉପକରଣ ମିଳିନଥିଲା।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Dec 31, 2025, 09:05 PM IST

Sanjay Raut: ଭାରତ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ୨୦୨୬ ନବବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏକ ବୋମା ଧମକ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ମୁମ୍ବାଇ ଥରି ଉଠିଥିଲା ​​ଯେତେବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ଶିବ ସେନା (UBT)ନେତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଏକ କାରରେ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଧୂଳି ଆଚ୍ଛାଦିତ କାରର ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ଡରେ ଲେଖାଥିଲା, "ରାତ୍ରି ୧୨ଟାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ।" ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ​​ଏବଂ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।

ଏହି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ପରେ, ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରା ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲା। ବୋମା ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ (BDDS)କୁ ତୁରନ୍ତ ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଭାଣ୍ଡୁପ୍ ସ୍ଥିତ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କ ବାସଭବନ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଯାନବାହାନ ଏବଂ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧାନ ସମୟରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ଜିନିଷ, ବିସ୍ଫୋରକ କିମ୍ବା ଉପକରଣ ମିଳିନଥିଲା।

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ କାରରେ ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖାଯାଇଥିଲା ତାହା ରାଉତଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପାର୍କିଂ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଧୂଳିରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ କେହି ଜଣେ ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ଡରେ ମେସେଜ୍ ଲେଖିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତଥାପି, ପୋଲିସ ଏବେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ଏହି ମେସେଜ୍ କେବଳ ମଜା ଥିଲା ନା ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଭାଣ୍ଡୁପ୍ ପୋଲିସ ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ଡରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ୍ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ସିସି କ୍ୟାମେରା ସ୍କାନିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

