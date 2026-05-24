Sansad Ratna Awards 2026: ସଂସଦ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ୧୨ ଜଣ ସାଂସଦ, ଜାଣନ୍ତୁ ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଏ ପାଇବେ ଆୱାର୍ଡ...

Zee OdishaOdisha TrendingSansad Ratna Awards 2026: ସଂସଦ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ୧୨ ଜଣ ସାଂସଦ, ଜାଣନ୍ତୁ ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଏ ପାଇବେ ଆୱାର୍ଡ...

Sansad Ratna Awards 2026: ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରବୀଣ ପଟେଲ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବିଦ୍ୟୁତ ବରଣ ମହତୋ, ରାଜସ୍ଥାନର ଲୁମ୍ବରମ୍ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ହେମନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ସାଭରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସ୍ମିତା ଉଦୟ ୱାଘ, ନରେଶ ଗଣପତ ମହସ୍କେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମେଧା ବିଶ୍ରାମ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ନରହରି ଅମିନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାରରେ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 24, 2026, 07:33 PM IST

Sansad Ratna Awards 2026:  ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଂସଦ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ସଂସଦ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାରର ଏହି ବର୍ଷର ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଇମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, ଏକ ଘରୋଇ ସଂଗଠନ, ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଚଳିତ ବର୍ଷର ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ୧୨ ଜଣ ସାଂସଦ ଏବଂ ଚାରିଟି ସଂସଦୀୟ କମିଟିଙ୍କୁ ଚୟନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଚୟନ ସଂସଦରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ସାର୍ବଜନୀନ ସମସ୍ୟା ଉଠାଇବାରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏବଂ ସଂସଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ମହାନ ସମାରୋହରେ ଏହି ସମସ୍ତ ମନୋନୀତ ବିଜେତାଙ୍କୁ ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ଟ୍ରଫି ସହିତ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ।

ଦୃଢ଼ ନେତା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ସାଂସଦ ଚୟନ
ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବର୍ଗରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବିଜେପି ସାଂସଦ ଜଗଦମ୍ବିକା ପାଲ, ରାଜସ୍ଥାନର ପିପି ଚୌଧୁରୀ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଶିବସେନାର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଚଳିତ ବର୍ଷର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସଂସଦରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରେକର୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଅନେକ ସାଂସଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରବୀଣ ପଟେଲ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବିଦ୍ୟୁତ ବରଣ ମହତୋ, ରାଜସ୍ଥାନର ଲୁମ୍ବରମ୍ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ହେମନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ସାଭରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସ୍ମିତା ଉଦୟ ୱାଘ, ନରେଶ ଗଣପତ ମହସ୍କେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମେଧା ବିଶ୍ରାମ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ନରହରି ଅମିନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାରରେ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

ଚାରୋଟି ସଂସଦୀୟ କମିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି
ସାଂସଦଙ୍କ ସହିତ, ସଂସଦର ଚାରିଟି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ କମିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି କମିଟି ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ନୀତିଗତ ବିଷୟ ଏବଂ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଚରଣଜିତ ସିଂହ ଚାନ୍ନୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କୃଷି କମିଟି, ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅର୍ଥ କମିଟି, ସପ୍ତଗିରି ଶଙ୍କର ଉଲାକାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ କମିଟି ଏବଂ ଅନୁରାଗ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କୋଇଲା ଏବଂ ଖଣି କମିଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।

ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ମିଶ୍ରଣ
ଏହି ବର୍ଷର ଚୟନରେ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ରାଜନେତା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିକଟରୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ତାଲିକାର ଅଂଶ ଥିବା ଜଗଦମ୍ବିକା ପାଲ ଏବଂ ଚରଣଜିତ ସିଂହ ଚନ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୁଜରାଟରୁ ଆସିଥିବା ନରହରି ଅମିନ ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

