Sarvan Singh: କିଏ ଏହି ସରୱନ ସିଂହ? ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ କରିଥିଲେ ଯୋଗଦାନ, ବାଲ୍ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

Sarvan Singh: ପଞ୍ଜାବର ଫିରୋଜପୁରର ବାସିନ୍ଦା ସରୱନ ସିଂ। ସେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଥିଲେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ନାୟକ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଉତ୍ସବରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଫିରୋଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତ ଗ୍ରାମ ତରାୱାଲିର ବାସିନ୍ଦା ଦଶ ବର୍ଷୀୟ ସରୱନ ସିଂହ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଆଗ ଧାଡିରେ ନିୟୋଜିତ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ପାଣି, ଚା' ଓ ଲସି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ମେ ୨୦୨୫ ରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଶତ୍ରୁ ଡ୍ରୋନଗୁଡ଼ିକ ସୀମାରେ ଲଗାତାର ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିପଦ ଘଟୁଥିଲା। ଏପରି ପରିବେଶରେ, ଲୋକମାନେ ନିଜ ଘର ଛାଡିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟ ପିଲାଟି ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ନିର୍ଭୀକ ହୋଇ ସୀମାରେ ଥିବା ଆଗ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ।
ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ସାଇକେଲରେ କିମ୍ବା ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ସେ ଭାରତୀୟ ସେନା ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି, ବରଫ, କ୍ଷୀର, ଲସି, ଚା ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ରାସନ୍ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା, ଶତ୍ରୁ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣର ଧମକ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କେବେ ପଛକୁ ହଟି ନଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସେନା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ସାହସ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି।
ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପରେ ସରୱନ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେନାର ସୈନିକମାନେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀର, ଚା, ବଟର ମିଲ୍କ ଏବଂ ବରଫ ନେଉଥିଲି। ପୁରସ୍କାର ପାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ କେବେ ଏହା ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଭାବି ନଥିଲି।"
#WATCH | Delhi | A 'Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar' awardee says, "When Operation Sindoor began against Pakistan, soldiers came to our village. I thought I should serve them. I used to take milk, tea, buttermilk, and ice for them daily... I feel great to be awarded. I had… pic.twitter.com/q7Tcfr9ig4
— ANI (@ANI) December 26, 2025
ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ ଟ୍ୱିଟରରେ ସରୱାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପଞ୍ଜାବବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗର୍ବର କଥା ଯେ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଫିରୋଜପୁରର ବାସିନ୍ଦା ୧୦ ବର୍ଷୀୟ ସରୱନ ସିଂହଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ୍ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସରଣ କରି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ସରୱନ ସିଂହଙ୍କ ସେବା, ଘରୁ ଚା, ପାଣି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ପିଲାଟିର ସାହସ ଏବଂ ଦେଶ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍।"
ଭାରତୀୟ ସେନା ମଧ୍ୟ ସରୱନଙ୍କୁ ସଲାମ କରିଛି। ଫିରୋଜପୁର କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟରେ ଏକ ସମାରୋହରେ ପଶ୍ଚିମ କମାଣ୍ଡର ଜେନେରାଲ ଅଫିସର କମାଣ୍ଡିଂ-ଇନ୍-ଚିଫ୍ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ମନୋଜ କୁମାର କଟିୟାର ପିଲାଟିକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ସେନା ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ସରୱନ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ବଡ଼ ହେଲେ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବଡ଼ ହୋଇ ଜଣେ ସୈନିକ ହେବାକୁ ଏବଂ ଦେଶ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହେଁ।"
