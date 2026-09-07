/Building Collapse: ସତ୍ୟ ନିକେତନ ବିଲ୍ଡିଂ ଭୁଶୁଡ଼ି ୭ ମୃତ: ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଧରାପଡ଼ିଲେ ମାଲିକ ହରିରାମ ଗୁପ୍ତା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସତ୍ୟ ନିକେତନରେ ବିଲ୍ଡିଂ ଭୁଶୁଡ଼ି ୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଫେରାର ଥିବା ବିଲ୍ଡିଂ ମାଲିକ ହରିରାମ ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନର ଭିୱାଡି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଧରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ୍। ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ୍ର ୧୦ଟି ଟିମ୍କୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିଲା।
ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ହରିରାମ ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଭିୱାଡିରୁ ଧରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗକୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି।
ଘଟଣା ପରେ ମୋବାଇଲ୍ ବନ୍ଦ କରି ହୋଇଥିଲେ ଫେରାର
ପୋଲିସ୍ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ରବିବାର ବିଲ୍ଡିଂ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ସମୟରେ ଗୁପ୍ତା ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଥିଲେ। ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପରିଚିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଫୋନ୍ରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ମୋବାଇଲ୍ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ସହର ଛାଡ଼ି ଲୁଚିଥିବା ପୋଲିସ୍ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।
MCD Deputy Commissioner, Executive Engineer, Superintending Engineer, Assistant Engineer and Junior Engineer have been suspended with immediate effect following the tragic Satya Niketan incident.
The building owner has been arrested.
Immediate sealing of buildings with…
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) September 7, 2026
ମାଲିକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ୍ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଆସିନଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ସର୍କୁଲାର୍ (LOC) ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।
୧୦ଟି ପୋଲିସ୍ ଟିମ୍ର ମାରାଥନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ
ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ୍ ୧୦ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ସାଉଥ୍ୱେଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ୍, ସ୍ପେଶାଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ଥିଲେ। ପୋଲିସ୍ ଟିମ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ହରିୟାଣାର ବିଭିନ୍ନ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଅତିରିକ୍ତ ଡେପୁଟି କମିଶନର୍ ଅଫ୍ ପୋଲିସ୍ ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଅଭିଯାନର ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ।
ମରାମତି କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭୁଶୁଡ଼ିଥିଲା ବିଲ୍ଡିଂ
ସତ୍ୟ ନିକେତନରେ ଥିବା ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ଏହି ବିଲ୍ଡିଂରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପେଇଂ ଗେଷ୍ଟ୍ (PG) ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ରବିବାର ପ୍ରାୟ ଅପରାହ୍ନ ୧ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ମରାମତି କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବିଲ୍ଡିଂଟି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା।
ଏହାଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣାରେ ୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନେକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଆଉ କେହି ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଫସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି।
ମାମଲା ରୁଜୁ, ମରାମତି କାମ ଉପରେ ତଦନ୍ତ
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ୍ ପୂର୍ବରୁ ହରିରାମ ଗୁପ୍ତା ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଉଥ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଏଥିରେ ଅବହେଳାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ, ନିର୍ମାଣର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ଅବହେଳା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ସାମିଲ ରହିଛି।
ବିଲ୍ଡିଂର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମରାମତି କାମ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହି ମରାମତି କାମରେ କୌଣସି ଅବହେଳା ହୋଇଥିଲା କି ନାହିଁ-ଏସବୁ ଦିଗରୁ ପୋଲିସ୍ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ହରିରାମ ଗୁପ୍ତା ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ସହ ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।