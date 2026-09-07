Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Building Collapse: ସତ୍ୟ ନିକେତନ ବିଲ୍ଡିଂ ଭୁଶୁଡ଼ି ୭ ମୃତ: ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଧରାପଡ଼ିଲେ ମାଲିକ ହରିରାମ ଗୁପ୍ତା

Building Collapse: ସତ୍ୟ ନିକେତନ ବିଲ୍ଡିଂ ଭୁଶୁଡ଼ି ୭ ମୃତ: ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଧରାପଡ଼ିଲେ ମାଲିକ ହରିରାମ ଗୁପ୍ତା

ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ୍ ୧୦ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ସାଉଥ୍‌ୱେଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ୍, ସ୍ପେଶାଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁନିଟ୍‌ର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ଥିଲେ। ପୋଲିସ୍ ଟିମ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ହରିୟାଣାର ବିଭିନ୍ନ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଅତିରିକ୍ତ ଡେପୁଟି କମିଶନର୍ ଅଫ୍ ପୋଲିସ୍‌ ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଅଭିଯାନର ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 07, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 06:18 PM IST
Building Collapse: ସତ୍ୟ ନିକେତନ ବିଲ୍ଡିଂ ଭୁଶୁଡ଼ି ୭ ମୃତ: ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଧରାପଡ଼ିଲେ ମାଲିକ ହରିରାମ ଗୁପ୍ତା
Image Credit: Image Source: Social Media X

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପାରିବାରିକ କଳହର କରୁଣ ପରିଣତି: ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା ସ୍ୱାମୀ
2
3
4
5