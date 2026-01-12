SBI Customers: ଏସବିଆଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର...ଏହି ନିୟମ ନମାନିଲେ ଅଯଥାରେ ଗଣିବେ ଟଙ୍କା...

Advertisement
SBI ATM Card: ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ (SBI) ATM ଏବଂ Automated Deposit-cum-Withdrawal Machine (ADWM) କାରବାର ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଶୁଳ୍କକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକମାନେ ମାଗଣା ବ୍ୟବହାର ସୀମା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ATM ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଦେୟ ଦେଉଥିବା ଶୁଳ୍କକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସଂଶୋଧିତ ଶୁଳ୍କ ୨୦୨୫ ଡିସେମ୍ବର ୧ ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଏପରି ଶୁଳ୍କରେ ପ୍ରଥମ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ନୂଆ ଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ, SBI ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା କାରବାର ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ଏକ ଅଣ-SBI ATM ରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଗଦ ଉଠାଣ ପାଇଁ ୨୩ ଟଙ୍କା ଏବଂ GST ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବ ଶୁଳ୍କ ୨୧ ଟଙ୍କା ଏବଂ GST ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ। ଅଣ-ଆର୍ଥିକ କାରବାର-ଯେପରିକି ବାଲାନ୍ସ ପଚରାଉଚରା ଏବଂ ମିନି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ - ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ୧୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ GST ଠାରୁ ୧୧ ଟଙ୍କା ଏବଂ GST ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।

SBI କହିଛି ଯେ ଏହି ସଂଶୋଧନ ବିନିମୟ ଶୁଳ୍କରେ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଆସିଛି, ଯାହା ATM-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ସଂଶୋଧିତ ଶୁଳ୍କ ମୁଖ୍ୟତଃ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ଦରମା ଆକାଉଣ୍ଟ ଧାରକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଣ-SBI ATM ରେ ଅନୁମୋଦିତ ମାଗଣା କାରବାର ସଂଖ୍ୟା ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ବର୍ଗ ଏବଂ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରବାର ନିୟମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନାହିଁ।

ରେଗୁଲାର ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ମାଗଣା ମାସିକ କାରବାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଗ୍ରାହକମାନେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ATMରୁ ମାସକୁ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଥର ବିନା ଫାଇନ୍ ରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ, ଯାହା ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଆର୍ଥିକ କାରବାରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି। ଏହି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ନୂଆ ଚାର୍ଜ ଲାଗୁ ହେବ।

ସାଲେରୀ ପ୍ୟାକେଜ୍ ସେଭିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ, SBI ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ATMରେ ମାସକୁ ୧୦ ଥର ବିନା ଚାର୍ଜିଂ ଫି'ରେ ATMରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ, ଦରମା ଖାତା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅସୀମିତ ମାଗଣା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଫ୍ରି ଲିମିଟ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ନଗଦ ଉଠାଣ ପାଇଁ ୨୩ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅଣ-ଆର୍ଥିକ କାରବାର ପାଇଁ ୧୧ ଟଙ୍କା ଏବଂ GST ଚାର୍ଜ ଲାଗୁ ହେବ।

SBI ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ବର୍ଗ ସଦ୍ୟତମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବେସିକ୍ ସେଭିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା (BSBD) ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟମାନ ଚାର୍ଜ ଢାଞ୍ଚା ଅଧୀନରେ ଜାରି ରହିବ। SBI ATMରେ SBI ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି କରାଯାଉଥିବା କାରବାର ମାଗଣା ରହିବ। SBI ATM ରେ କାର୍ଡଲେସ୍ ନଗଦ ଉଠାଣ ଅସୀମିତ ଏବଂ ମାଗଣା ରହିବ, ଯେତେବେଳେ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ (KCC) ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧିତ ଶୁଳ୍କ ଗଠନରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି।

