SBI Holiday Alert: ମଇ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ୬ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ, ସାରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ

Written By  Prabhudatta Moharana|Reported By: Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 22, 2026, 10:24 AM IST

SBI Holiday Alert: ମଇ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ୬ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ, ସାରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ

SBI Holiday Alert:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ (SBI) ଗ୍ରାହକମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ୨୩ ମଇ, ୨୦୨୬ ଠାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ଲଗାତାର ଛଅ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ। ସପ୍ତାହାନ୍ତ (ଶନିବାର-ରବିବାର), ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଧର୍ମଘଟ ଏବଂ ଇଦ-ଉଲ-ଆଜହା (ବକ୍ରିଇଦ) ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଦୁଇ ଦିନିଆ ଛୁଟି ଯୋଗୁଁ SBI ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ଛଅ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। RBI ଛୁଟିଦିନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ, ବକ୍ରୀଦ ଅବସରରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ଦୁଇ ଦିନ (୨୭ ଏବଂ ୨୮ ମଇ) ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।

୨୩-୨୪ରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ଛୁଟି
୨୩ ମଇ ଶନିବାର ଏବଂ ୨୪ ମଇ ରବିବାର ହୋଇଥିବାରୁ ୨୩ ଏବଂ ୨୪ ମଇରେ SBI ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପ୍ରତି ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାରରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ।

ଏସବିଆଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ତାରିଖ
SBI ଷ୍ଟାଫ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ସୋମବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର, ମଇ 25-26, 2026ରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଧର୍ମଘଟ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଜାତୀୟ ପେନ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (NPS) ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଚୟନ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ SBI କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଏକ ସଂଗଠନ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟାଫ୍ ଫେଡେରେସନ୍, ଚାକିରି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ, SBI ମଧ୍ୟରେ ପେ-ପର୍କ୍ସ ସମାନତା ସମସ୍ୟା, କ୍ୟାରିଅର୍ ପ୍ରଗତି ଯୋଜନାର ସମୀକ୍ଷା, HRMS ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି।

ମେ ୨୭-୨୮ ରେ ବକରୀଦ ଛୁଟି
ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବକରୀଦ ପର୍ବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିନରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି ପର୍ବ ପାଇଁ RBI ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ, SBI ସମେତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବକରୀଦ ପାଇଁ ମେ ୨୭ ରେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତଥାପି, ଭାରତର କିଛି ସ୍ଥାନରେ, ମେ ୨୮ ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ, ବକରୀଦ ପାଇଁ ମେ ୨୭ ଏବଂ ୨୮ ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।

ଚାଲୁ ରହିବ ଅନଲାଇନ ସେବା
SBIର ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା, UPI କାରବାର, ଏବଂ ATM ସେବାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।

SBI କର୍ମଚାରୀମାନେ କାହିଁକି ଧର୍ମଘଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି?
SBI କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘ SBI କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉଠାଇଛି: ଫେଡେରେସନ କହିଛି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ନୀତି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ, ଗ୍ରାମୀଣ ଯୁବକ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଏପରି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାଦ ଦେଉଛି।

ସଶସ୍ତ୍ର ଗାର୍ଡ ନିଯୁକ୍ତି
ଫେଡେରେସନ କହିଛି, "ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ, ଅବସର, ପଦୋନ୍ନତି ଯୋଗୁଁ ସଶସ୍ତ୍ର ଗାର୍ଡଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ଏବଂ କ୍ୟାଡରକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ନ ହେବା କର୍ମଚାରୀ, ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧିକ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ ଘଟଣା ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।"

Prabhudatta Moharana

