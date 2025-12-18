SBI Saving Schemes: SBI ଅମ୍ରିତ ବୃଷ୍ଟି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍କିମ୍ ରେ ରଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା,ପାଇବେ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ

SBI Saving Schemes: ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। କେଉଁ ସଂସ୍ଥାରେ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ (Fixed Deposit) କଲେ ଅଧିକ ସୁଧ ମିଳିଥାଏ। ତାହାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଦ୍ବନ୍ଦରେ ଥାଆନ୍ତି। ହେଲେ, ଏସବିଆଇ(SBI BANK) ଏସବିଆଇ ଆଣିଛି ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା । ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମୋଟାଅଙ୍କର ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ...
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ପୂର୍ବରୁ ରେପୋ ହାର ୧.୨୫ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରିସାରିଛି। ଡିସେମ୍ବରରେ (RBI) ଆରବିଆଇ ମଧ୍ୟ ରେପୋ ହାର ୦.୨୫ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା। ଏହି ହ୍ରାସ ପରେ, ରେପୋ ହାର ୫.୨୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ରେପୋ ହାର ହ୍ରାସ ପରେ, ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ଉପରେ ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି।
ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ,ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (SBI), କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ଯୋଜନା ଉପରେ ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ କରିଛି। ତଥାପି,ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି ସହିତ କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ଯୋଜନା ସମାନ ଉଚ୍ଚ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏଠାରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ (SBI) ଏସବିଆଇ (FD) ଫିକ୍ସଡିପୋଜିଟ୍ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିବୁ,ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ମାତ୍ର ୨ ଲକ୍ଷ ଜମା କରି ୮୩,୬୫୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥିର ସୁଧ ପାଇପାରିବେ।
ଆପଣ ୭ ଦିନରୁ ୧୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧି ପାଇଁ (SBI) ଏସବିଆଇରେ ଏକ (FD) ଫିକ୍ସଡିପୋଜିଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଫଡି ଆକାଉଣ୍ଟରେ୩.୦୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ୭.୦୫ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ୪୪୪ ଦିନର ଅମୃତ ବର୍ଷିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଫଡି ଯୋଜନାରେ (444 day Amrit Vriddhi Special FD scheme) ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ୬.୪୫ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ୬.୯୫ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏସବିଆଇ ଏହାର ୫ ବର୍ଷର ଏଫଡି ଯୋଜନାରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ୬.୦୫ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଏହାର ୫ ବର୍ଷର ଏଫଡିରେ ୭.୦୫ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।
ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ୬୦ରୁ ବର୍ଷରୁ କମ୍, ଏବଂ ଆପଣ ଏସବିଆଇରେ ୫ ବର୍ଷର ଏଫଡି(FD) ରେ ୨ ଲକ୍ଷ ଜମା କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ମାଚୁରିଟି ପରେ ଆପଣ ମୋଟ ୨,୭୦,୦୩୫ ପାଇବେ। ଏଥିରେ ୭୦,୦୩୫ ର ସ୍ଥିର ସୁଧ ହାର ସାମିଲ୍ ରହିବ। ସେହିପରି, ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ୬୦ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ, ଏବଂ ଆପଣ (SBI) ରେ ୫ ବର୍ଷର (FD) ରେ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ମାଚୁରିଟି ପରେ ମୋଟ ୨,୮୩,୬୫୨ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏଥିରେ୮୩,୬୫୨ ଟଙ୍କାର ସ୍ଥିର ସୁଧ ସାମିଲ୍ ହେବ। ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ୍ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ।