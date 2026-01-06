SBI: SBI ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର,ଆଧାର୍ ଅପଡେଟ୍ ନକଲେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏହିସେବା!

SBI: ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ବ୍ୟାଙ୍କ SBI (ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ)ର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାହକ। ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ।
SBI: ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ବ୍ୟାଙ୍କ SBI (ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ)ର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାହକ। ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। SBI ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନଙ୍କ (WhatsApp) ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମରେ ଏକ ମେସେଜ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ଏ-ହି ମେସେଜ୍ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଯଦି ଏସବିଆଇ(SBI) ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ନକରନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର (SBI YONO) ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହି ମେସେଜ୍ ସହିତ ଏକ APK ଫାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଉଛି। ଯାହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏ-ହି APK ଫାଇଲ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି।
WhatsApp ରେ ନକଲି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ମେସେଜ୍ ପଠାଯାଉଛି:
ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମରେ ଏପରି ମେସେଜ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ WhatsApp ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ APK ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଏହା SBI ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ WhatsApp ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଉଥିବା ଏକ ନକଲି ମେସେଜ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ବୋଲି ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏପରି କୌଣସି ମେସେଜ୍ ପଠାଉ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ନକଲି WhatsApp ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଯାହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ ବ୍ଲକ୍ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇ APK ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଉଛି।
ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି:
ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜେ ଏହାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ-କୌଣସି APK ଫାଇଲ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ପୋଷ୍ଟରେ, ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ APK ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇପାରେ। SBI କୌଣସି APK ଫାଇଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବା,ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଅପଡେଟ୍ କରିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। (SBI) କେବଳ
(Google Play Store) ଏବଂ (Apple App Store) ରୁ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। SBI ବ୍ୟତୀତ, PIB ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛି।