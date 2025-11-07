ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦେଶର ସର୍ବସାଧାରଣ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବୁଲାକୁକୁରଙ୍କ ଆତଙ୍କ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତାହାକୁ ଦେଖି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଆଜି ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ୍, କଲେଜ ଭଳି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ହସ୍ପିଟାଲ, ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ରେଳଷ୍ଟେସନ୍ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରୁ ତୁରନ୍ତ କୁକୁରଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ।
ଶୁକ୍ରବାରଦିନ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିକ୍ରମ ନାଥ, ସନ୍ଦୀପ ମେହେଟା, ଏନ୍ ଭି ଅଞ୍ଜରିଆଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଢ଼ୁଥିବା କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଓ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ନଜରରେ ରଖି କୋର୍ଟ ଏହିଭଳି ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାାରା ସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ରକ୍ଷା ସହିତ ବୁଲାକୁକୁରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କୋର୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି।
ଘରୋଇ ହେଉ କି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ୍, ହସ୍ପିଟାଲ୍ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ ଯେପରି ଏପରି ବୁଲାକୁକୁରଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ରୋକାଯାଇପାରିବ ସେଥିନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଏହି ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ସରକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତାରେ ଏହି ଆଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଏହିପରି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତାରେ ଏପରି ବୁଲାକୁକୁରଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବା ଲାଗି ବାଡ଼ ତିଆରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କୁକୁର ଯେପରି ତାଙ୍କ ହତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନ ରଖିବେ ସେଥିଲାଗି ପରିବେଶକୁ ବଜାୟ ରଖିବେ। ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ପ୍ରାଣୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ।
ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଏହି ଖଣ୍ଡପୀଠ ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜପଥ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥଇଥାନ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
କୁକୁର କାମୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ମିଡିଆରେ ଖବର ପଅକାଶ ପରେ କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାକୁ ସ୍ୱୟଂ ବିଚାର ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।