DGP gets Contempt of Court Notice: ଗାଡ଼ି ଗୋଟିଏ, ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ ୫: ଡିଜିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ନୋଟିସ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗୋଟିଏ ବୋଲେରୋକୁ ଦେଖାଇ ୫ଟି ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦାବି କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗତ ମାମଲା ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ନକରି ପୁଲିସ ଡିଜି ଏଥିରେ ଖାମଖିଆଲ ଦେଖାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ୧୫ ତାରିଖରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଡିଜି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବେ। ନହେଲେ ଆହୁରି ନ୍ୟାୟିକ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପାରନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ୍ୱାଇ ବି ଖୁରାନିଆ।
ମାମଲା ଏକ ୨୦୧୭ ମସିହାର ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଭିତ୍ତି କରିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏକ ବୋଲେରୋକୁ ନେଇ ୫ଥର ବୀମା ଦାବି କରାଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ବିଚାର କରି ଏ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ତଦନ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଡିଜିଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଡିଜିପି ଏଥିରେ ଖାମଖିଆଲ ଭାବେ ଦେଖାଇ ଏହାକୁ ଜଣେ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଏସ୍ପି ପାହ୍ୟା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ବି ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ ନକରି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ କୋର୍ଟ ଚାହିଁଥିବା ତଥ୍ୟ ନପାଇବାରୁ ମାମଲା ବିଗିଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ କୋର୍ଟ ଡିଜିଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆହସାନୁଦ୍ଦିନ୍ ଅମାନୁଲ୍ଲା ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ବି. ଭାରାଲେଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଡିସେମ୍ବର ୧, ୨୦୨୫ରେ ୨୦୧୭ରେ ଏକ ବୋଲେରୋ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଘାତକ ମୋଟର ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଏହି ନୋଟିସ ଜାରି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମିଳିଥିବା ଜବାବକୁ ଦେଖି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପ୍ରତି "ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୈରାଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ" ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିର ମାଲିକାନା ଏବଂ ବୀମା ବିବରଣୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି, ଡିଜିପି ସିଆଇଡି, କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଜଣେ ଡେପୁଟି ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଲିସ (ଡିଏସ୍ପି)ଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।
ଡିଏସ୍ପି ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ରିପୋର୍ଟରେ ଗଭୀରତା ନ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି। କୌଣସି ନୂତନ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଏବଂ ବୀମା କମ୍ପାନୀର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିଲା।
ରାଜ୍ୟ ଓକିଲଙ୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ, କୋର୍ଟ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ଶପଥପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି ଅବମାନନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ନାହିଁ ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି।