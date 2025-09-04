SC/ST ଆଇନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ, ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଉପରେ ଲଗାଇଲେ ଏହି ସର୍ତ୍ତ

Supreme Court News: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏସ୍ସି/ଏସ୍ଟି ଅତ୍ୟାଚାର ନିବାରଣ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସେତେବେଳେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ଅପରାଧ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା କହି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବି.ଆର.ଗଭାଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟର ଏକ ଆଦେଶକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
Trending Photos
Supreme Court News: ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି (CJI) ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି.ଆର. ଗଭାଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ବଡ଼ ରାୟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳିତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିତ ଜଡିତ ମାମଲାରେ ଅର୍ଥାତ୍ SC/ST ଆଇନ ୧୯୮୯ ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜିକୃତ ମାମଲାରେ ଯେକୌଣସି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ମାମଲା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ହିଂସା କରିନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଫଆଇଆରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ।
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବି.ଆର. ଗାଭାଇ, ବିଚାରପତି କେ.ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ରନ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଏନ.ଭି. ଅଞ୍ଜାରିଆଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି (ଅତ୍ୟାଚାର ନିବାରଣ) ଆଇନ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫଦାରୀ ପୂର୍ବରୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନକୁ ନିଷେଧ କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଜାତିଗତ ଅତ୍ୟାଚାର ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ବେଞ୍ଚ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି (ଅତ୍ୟାଚାର ନିବାରଣ) ଆଇନର ଧାରା ୧୮ କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଫୌଜଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ସଂହିତା (CRPC) ର ଧାରା ୪୩୮ (ଅଗ୍ରୀମ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଜଡିତ) ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିବା ସହିତ ଜଡିତ ଏବଂ ଏହି ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଦାୟର ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣିରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ, SC/ST ଆଇନର ଧାରା ୧୮ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିଷେଧ କରେ।
ତଥାପି ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏପରି ମାମଲାରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ରେଖା ଟାଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି (ଅତ୍ୟାଚାର ନିବାରଣ) ଆଇନର ଧାରା ୩ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏହି ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିନାହାଁନ୍ତି ତେବେ କୋର୍ଟ CRPCର ଧାରା ୪୩୮ ଅନୁଯାୟୀ ଦାୟର ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରିବା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଅଧିକାର ରଖିଛନ୍ତି।