Scb: କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ୍ ରେ ପୁଣି ଘଟିଲା ଅଘଟଣ। ନନ୍-ଟ୍ରମା କାଜୁଆଲଟିରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ।
Scb: କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ୍ ରେ ପୁଣି ଘଟିଲା ଅଘଟଣ। ନନ୍-ଟ୍ରମା କାଜୁଆଲଟିରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ତେବେ, ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତଟି ସର୍ଟସର୍କିଟ୍ ରୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ନନ୍ ଟ୍ରମା କେୟାରରେ ସର୍ଟସର୍କିଟ୍ରୁ ଜଳିଗଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବୋର୍ଡ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଡ଼ କ୍ଷୟ କ୍ଷତି ହୋଇନି। ନନ୍ଟ୍ରମା କେୟାରରେ ଶତାଧିକ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ, ଧୂଆଁ ବାହାରିବା କାରଣରୁ ସ୍ମୋକ୍ ଡିଟେକ୍ଟର ଅକ୍ଟିଭ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିବା ଆଗରୁ ହିଁ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଏସସିବିରେ ଗତ ରବିବାର ଟ୍ରମାକେୟାର୍ ଆଇସିୟୁରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି (ICU) ଆଇସିୟୁରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ହେଲେ, ହଠାତ୍ ଆଇସିୟୁରେ ଲାଗିଗଲା ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଗଲା ଆଇସିୟୁ ସହ ଆଖପାଖ ୱାର୍ଡ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥାଲରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ରୋଗୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା।। ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ୧୨ ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଏବେ ସରଗରମ୍ ରହିବା ସବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।