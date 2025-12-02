Advertisement
ଶିକ୍ଷକ ଦେବେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ: ଟ୍ୟୁସନ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Dec 02, 2025, 09:18 PM IST
  • ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ  ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ୍‍ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଘରୋଇ ଟ୍ୟୁସନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି।

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ହାଇସ୍କୁଲ୍‍ ହେଉ କି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ୍‍। ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏଣିକି ଏକ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେବେ। ଏଥିରେ ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଘରୋଇ ଟ୍ୟୁସନ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ। ଯଦି ଏହାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୁଏ ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସରକାର। ଏମିତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି।

ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ  ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ୍‍ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଘରୋଇ ଟ୍ୟୁସନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି।

ଏହି ଅଭିଯୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଦିଆଯାଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଜାରି କରିଥିବା ଚିଠିରେ ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯେମିତି ଘରୋଇ ଟ୍ୟୁସନରେ ଲିପ୍ତ ନହେବେ ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ନଜରକୁ ଆସେ ସେତେବଳେ ଓସିଏସ୍‍ ସିସିଏ ନିୟମ ୧୯୬୨ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନାଁକୁ ଶିକ୍ଷିକାରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଜଣାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।

