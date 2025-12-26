କନ୍ଧମାଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଓ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି- ADG ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା

ADG ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରେସମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ ସାମିଲ୍ ହୋଇଥିବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅପରେସନ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଅଧିକ ଟିମ୍ ସାମିଲ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ବିସ୍ଫୋରକ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି ।
Trending Photos
ଫୁଲବାଣୀ: ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ପରେ ଆଣ୍ଟି ନକ୍ସଲ ଅପରେସନ ADG ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଆଜି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ ଓ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଥିବା ଏଡିଜି କହିଛନ୍ତି । ନିହତ ଆଉ ୩ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଆସିଛି । କନ୍ଧମାଳରେ ଦୁଇ ଦିନରେ ୬ଜଣ ମାଓବାଦୀ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି
ସମୀକ୍ଷା ପରେ ADG ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରେସମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ ସାମିଲ୍ ହୋଇଥିବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅପରେସନ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଅଧିକ ଟିମ୍ ସାମିଲ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ବିସ୍ଫୋରକ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି ।ADG ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରେସମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ ସାମିଲ୍ ହୋଇଥିବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅପରେସନ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଅଧିକ ଟିମ୍ ସାମିଲ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ବିସ୍ଫୋରକ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି । ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଗଣେଶ ଉଇକେ ଦୀର୍ଘ ୩୯ ବର୍ଷ ଧରି ମାଓ ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ୍ ଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ଗଣେଶ ଜଡିତ ରହିଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାରେ ନକ୍ସଲ ଗତିବିଧିର ସେ ନେତୃତ୍ବ ନେଉଥିଲା । ଗଣେଶ ମାଓ ସଂଗଠନର ମୁରବି ଥିଲା ତେଣୁ ତା ମୃତ୍ୟୁ କାରଣରୁ ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନକୁ ଶକ୍ତ ଝଟ୍କା । ଅଧିକାଂଶ ମାଓବାଦୀ ସଙ୍ଗଠନ ଛାଡ଼ିବେ ନଚେତ୍ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ । ହିଂସାପଥ ଛାଡ଼ି ନକ୍ସଲମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ADG ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମାଓମୁକ୍ତ ପାଇଁ ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ନିଶ୍ଚୟ ମାଓମୁକ୍ତ ହେବ ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଲାଲବାହିନୀକୁ ନିକଟରେ ଲାଗିଥିଲା ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା । ୪୧ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। କାମାରେଡ୍ଡିର ରାଜ୍ୟ କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ଏରାଗୋଲା ରବି ଓରଫ ସନ୍ତୋଷ, ମଞ୍ଚେରିଆଲର କନିକାରପୁ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ଛଅ ଜଣ ଡିଭିଜନ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦୃଷ୍ଟି କମାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଡିଜିପି ଶିବଧର ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଡିଜିପିଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ସମୟରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ପୋଲିସକୁ ୨୪ଟି ଅସ୍ତ୍ର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୫୦୯ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଡିଜିପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣର କାରଣ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ବିଜାପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଙ୍ଗଲରେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏବଂ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା । ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ ହାର୍ଡକୋର୍ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ସହ ଅନ୍ୟ ମାଓବାଦୀ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ସମୟରେ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଠାବ କରିଥିଲେ ଯବାନ । ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ନିହତ ହୋଇଥିବା ମାଓବାଦୀ ଭୈରବଗଡ଼ ଏରିଆ କମିଟି ମେମ୍ବର ଫଗନୁ ମାଡଭି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଫଗନୁ ମାଡଭି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ରହିଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗୋଟିଏ .୩୦୩ ବନ୍ଧୁକ, ୯ଏମଏମ ପିସ୍ତଲ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀ ଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ରିଜର୍ଭ ଗାର୍ଡ (DRG) ର ଏକ ଟିମ୍ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୬ଟା ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବନାଞ୍ଚଳର ଭୈରମଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଅଡୱାଡା-କୋଟମେଟା ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୁଳିବିନିମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗୁଳିବିନିମୟ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏନକାଉଣ୍ଟର ସ୍ଥାନରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟତୀତ, ଦୁଇଟି ସ୍କାନର ସେଟ୍, ଏକ ରେଡିଓ ସେଟ୍, ଏକ ମେଡିକାଲ୍ କିଟ୍, କର୍ଡେକ୍ସ ତାର, ମାଓ ବ୍ୟାଗ୍, ପାମ୍ଫଲେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଖପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦିନସାରା ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଥିଲା।
ବିଜାପୁର ଏସପି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଡିଆରଜି କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହେବା ପରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ । ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ।
କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ନିକଟରେ ମାଓ ନିପାତ ଅଭିଯାନରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା । ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏକାଉଣ୍ଟରରେ ଟଳିଥିଲେ ୩ ନକ୍ସଲ। ସୁକମା ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାପାଲ୍ଲୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା। ଶତାଧିକ ମାଓବାଦୀ ଲୁଚିଥିବା ବେଳେ ଡିଆରଜି ଯବାନ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲେ । ସେପଟେ, ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଜଣେ ୧୫ ବର୍ଷିୟା ନାବାଳକ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ବାଙ୍କୋ ଖଣି ଲୁଟ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Also Read- Jio Plan: ୧୧ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ! ଜିଓର ଏହି ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନରେ...
Also Read- Ollywood News: ୨୦୨୫ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ୪୦ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ରିଲିଜ୍