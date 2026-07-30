/Odisha Floods: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର, ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମରୁ ଛଡାଗଲା ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ

Odisha Floods: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି। ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ରେଙ୍ଗାଲି ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ସିଜିନ୍ ରୁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। କାରଣ,ଉପର ମୁଣ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଡ୍ୟାମର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ,ଜଳଭଣ୍ଡାରର ସ୍ତର ୧୨୩.୫୦ ମିଟର,ଯେତେବେଳେ ଜଳଛାୟା ସମୟରେ ଜଳସ୍ତର ୧୨୨.୨୪ ମିଟର ଥିଲା। ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ୨,୭୩୫ ଘନ ମିଟର ଜଳ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ୧,୩୯୪.୨୪ ଘନ ମିଟର ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରବାହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପାୱାର ଟନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଆଉ ୫୦୧ ଘନ ମିଟର ଜଳ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ବନ୍ୟାଜଳ ଛାଡିବା ପରେ,କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଭଳି ତଳମୁଣ୍ଡ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ନଦୀକୂଳରେ ରହୁଥିବା ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନଦୀ ନିକଟକୁ ନ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଜଳସ୍ତର ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ କହୁଥିବା ବେଳେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ନଦୀ କୂଳକୁ ନ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି।ନଦୀବନ୍ଧ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଯଦି ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ତେବେ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ।