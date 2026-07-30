Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Odisha Floods: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର, ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମରୁ ଛଡାଗଲା ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ

Odisha Floods: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର, ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମରୁ ଛଡାଗଲା ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ

Odisha Floods: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି। ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ରେଙ୍ଗାଲି ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ସିଜିନ୍ ରୁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। କାରଣ,ଉପର ମୁଣ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଡ୍ୟାମର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 30, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:05 PM IST
Odisha Floods: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର, ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମରୁ ଛଡାଗଲା ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Indian Idol Winner Jyotirmayee Nayak: ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ ବିଜେତା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧି
Indian Idol Champion51 min ago
2
Chicken Biryani3 hrs ago
3
flood situation in odisha9:41 AM IST
4
Dot Pen Odia Movie7:53 AM IST
5
E20 Petrol7:30 AM IST