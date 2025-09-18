ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ମାମଲାରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଲା SEBI

SEBI ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଛି। ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ମାମଲାରେ SEBI ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଛି। SEBI କହିଛି ଯେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ।
SEBI ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଛି। ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ମାମଲାରେ SEBI ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଛି। SEBI କହିଛି ଯେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ। ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରୋଧରେ ଇନସାଇଡର ଟ୍ରେଡିଂ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଯାହାର ତଦନ୍ତ SEBI କରୁଥିଲା। SEBI ନିଜ ଆଦେଶରେ ଗୌତମ ଆଦାନୀ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ରାଜେଶ ଆଦାନୀ, ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟସ୍, ଆଦାନୀ ପାୱାର ଏବଂ ଆଡିକର୍ପ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ କୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିଛି।
ତଦନ୍ତ ପରେ SEBI ନିଷ୍କର୍ଷ ପାଇଛି ଯେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଚୁକ୍ତିନାମା କିମ୍ବା LODR ନିୟମାବଳୀର କୌଣସି ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇନାହିଁ। SEBI ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ SEBI ଆଇନର କୌଣସି ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭୁଲ୍ ବୟାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ SEBI ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯେ ଏହି କାରବାରଗୁଡ଼ିକ ବୈଧ ଥିଲା ଏବଂ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଚୁକ୍ତିନାମା କିମ୍ବା LODR ନିୟମାବଳୀର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିନଥିଲା।
SEBI ର ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ସଦସ୍ୟ କମଲେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଭାର୍ଷ୍ଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ SCN ରେ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନୋଟିସ୍ ଉପରେ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ବ ହସ୍ତାନ୍ତରର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ ଏବଂ ତେଣୁ ଦଣ୍ଡର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଚାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।"
ଏହି ମାମଲା ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ପରେ SEBI କହିଛି ଯେ ଏହା ନୋଟିସ୍ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିନା ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ର ଚାରିଟି କମ୍ପାନୀ ୨୦୨୦ ମସିହାରେ କମ୍ପାନୀକୁ ମୋଟ ୬.୨ ବିଲିୟନ ଟଙ୍କା (୮୭.୪ ନିୟୁତ ଡଲାର) ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି କାରବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ର ଋଣଦାତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ।