Delhi Police: ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ, BNSS ଧାରା ୧୬୩ ଲାଗୁ...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦ ଜୁଲାଇରେ କଥିତ 'ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ'କୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ନିଜର ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ, ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜୁଲୁସ ପାଇଁ କୌଣସି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନାହିଁ ଏବଂ ଏନେଇ କୌଣସି ଅଧିକୃତ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ।
ସଂସଦର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିବେଶନ ୨୦ ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ BNSSର ଧାରା ୧୬୩ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଅନୁସାରେ ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ବାହାରେ କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ ସମାବେଶ, ରାଲି କିମ୍ବା ଜୁଲୁସ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ରହିଛି।
ପୁଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ଯଦି କେହି ଏହି ନିଷେଧାଦେଶ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ବିନା ଅନୁମତିରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିରାସତକୁ ନିଆଯିବା ସହ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବ।
ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ CRPCର ଧାରା ୧୪୪ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ BNSSର ଧାରା ୧୬୩ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏହି ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କିମ୍ବା ଅଧିକୃତ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଜନଶାନ୍ତି ଓ ଆଇନ-ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି କରିପାରିବେ।
ଏହାସହ ପୁଲିସ ସତର୍କ କରିଛି ଯେ, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ପୁଲିସ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କିମ୍ବା ନିଷିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ BNSର ଧାରା ୨୨୩ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବ। ଏହି ଧାରାରେ କାରାଦଣ୍ଡ, ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଉଭୟ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଚାରିତ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ସୂଚନାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଅନୁମତିବିହୀନ ଭିଡ଼ର ଅଂଶ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେହିଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଓ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରମୁଖ ସଡ଼କରେ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କାରଣରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ବାହାରିବା ସହ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।