Add Zee Business As A Preferred Source
App

Delhi Police: ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ, BNSS ଧାରା ୧୬୩ ଲାଗୁ...

ପୁଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ଯଦି କେହି ଏହି ନିଷେଧାଦେଶ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ବିନା ଅନୁମତିରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିରାସତକୁ ନିଆଯିବା ସହ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 19, 2026, 08:25 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 08:25 PM IST
Delhi Police: ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ, BNSS ଧାରା ୧୬୩ ଲାଗୁ...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Lionel Messi: ଫାଇନାଲ୍‌ ପୂର୍ବରୁ ଭାବୁକ ହେଲେ ଲିଓନେଲ୍‌ ମେସି, କହିଲେ...
Lionel Messi1 hr ago
2
Jagannath Temple2 hrs ago
3
Sonam Wangchuk3 hrs ago
4
FIFA 202610:27 AM IST
5
Jammu Kashmir Flash Flood10:10 AM IST