ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା: ସାହି ବସ୍ତିରେ ବି ପୁଲିସ ପହରା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ହଠାତ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସବଳ ମୁତ୍ତୟନ ସହ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଟି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ମିଳୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସର ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ପୁରୀକୁ ଚିହ୍ନିତ କରାଯିବା ପରେ ଏହୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପୁରୀ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅପ୍ରିତୀକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି। ପୁରୀର ରେଳଷ୍ଟେସନ୍,ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଛକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଲିସ ପଇଁତରା କରାଯାଉଛି। ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପୁରୀର ସାହିୀ ବସ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଲାଗି ପହରା କରାଯାଉଛି।
ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲ୍ କିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଲଗି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।