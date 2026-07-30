MRP Rules India: ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ MRP ଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନେଇ ଠକୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ...

MRP Rules India: ଦେଶରେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଛପାଯାଇଥିବା MRP (Maximum Retail Price) ଠାରୁ ଅଧିକ ଦାମ ଆଦାୟ କରିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀ କିମ୍ବା ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରେତା ପ୍ୟାକେଟ୍ ସାମଗ୍ରୀକୁ ତାହାର ଛପାଯାଇଥିବା MRP ଠାରୁ ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ବିମାନବନ୍ଦର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।
Legal Metrology Act, 2009 ଏବଂ Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 ଅନୁସାରେ ପ୍ୟାକେଟ୍ଜାତ ସାମଗ୍ରୀରେ ଛପାଯାଇଥିବା MRP ହେଉଛି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଇପାରୁଥିବା ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନେବା ସାଧାରଣତଃ ଆଇନ ବିରୋଧୀ।
ତେବେ କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଲଗା MRP ଥିବା ଉତ୍ପାଦ ବଜାରରେ ମିଳିପାରେ। ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଛପାଯାଇଥିବା MRP ହିଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ, ତାଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପ୍ୟାକେଟ୍ଜାତ ନୁହେଁ ଏମିତି ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ MRP ନିୟମ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ।
ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କଲେ କ'ଣ ରହିଛି ଦଣ୍ଡବିଧାନ?
MRP ଠାରୁ ଅଧିକ ଦାମ ଆଦାୟ କରିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ Legal Metrology Act, 2009 ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରେ। ଅପରାଧର ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଜରିମାନା, ଗୁରୁତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଇନଗତ ମାମଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଣ୍ଡାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇପାରେ।
ଉପଭୋକ୍ତା କ'ଣ କରିବେ?
ଯଦି କୌଣସି ପ୍ୟାକେଟ୍ଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ MRP ଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି, ତେବେ ଉପଭୋକ୍ତା ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ପାଦର MRP ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ବିଲ୍ କିମ୍ବା କ୍ରୟ ରସିଦ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲେ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ।
ଏହା ପରେ ଉପଭୋକ୍ତା National Consumer Helpline, ରାଜ୍ୟ Legal Metrology Department, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟଣା ହୋଇଥିଲେ ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ।
ଉପଭୋକ୍ତା ସଚେତନତା ଓ ଆଇନର ସଠିକ୍ ପାଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଭଳି ଅନିୟମକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।