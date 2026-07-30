Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /MRP Rules India: ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ MRP ଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନେଇ ଠକୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ଏହାର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ...

MRP Rules India: ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ MRP ଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନେଇ ଠକୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ...

ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀ କିମ୍ବା ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରେତା ପ୍ୟାକେଟ୍‌ ସାମଗ୍ରୀକୁ ତାହାର ଛପାଯାଇଥିବା MRP ଠାରୁ ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ବସ୍‌ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ବିମାନବନ୍ଦର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 30, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:58 AM IST
MRP Rules India: ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ MRP ଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନେଇ ଠକୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ...
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Hirakud Dam: ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍‌ର ୨ଟି ଗେଟ୍, ବଢ଼ିଲା ତଳମୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ଚିନ୍ତା
Hirakud Dam1 hr ago
2
Top 10 news1 hr ago
3
Odisha Flood News2 hrs ago
4
Petrol Diesel price3 hrs ago
5
Assam Flood 20263 hrs ago