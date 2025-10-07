Advertisement
Y Puran Kumar Death: ଜୀବନ ହାରିଦେଲେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ, ପତ୍ନୀ ଜଣେ IAS ଅଧିକାରୀ, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା

Y Puran Kumar Death: ହରିୟାଣାର ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ୱାଇ.ପୁରନ କୁମାର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାସଭବନରେ ନିଜକୁ ଗୁଳି କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 07, 2025, 04:12 PM IST

IPS Officer Y Puran Kumar Death
IPS Officer Y Puran Kumar Death

IPS Officer Y Puran Kumar Death: ହରିୟାଣାର ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ୱାଇ.ପୁରନ କୁମାର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାସଭବନରେ ନିଜକୁ ଗୁଳି କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏବଂ ହରିୟାଣାର ଅନେକ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।

ମୃତକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ IAS ଅଧିକାରୀ
ମୃତକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ୱାଇ.ପୁରନ କୁମାର ପତ୍ନୀ ଜଣେ IAS ଅଧିକାରୀ। ସେ ଅକ୍ଟୋବର ୫ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟବ ସିଂହ ସାଇନି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଜାପାନ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାରତ ଫେରିବେ।

ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଛି ପୋଲିସ 
ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ,ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତଦନ୍ତ ଦଳ ନିକଟସ୍ଥ ସିସି ଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପଛର କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସମସ୍ତ ଦିଗ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମାମଲା, ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି ଏତେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ? ଏହା କ’ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ଥିଲା ଯାହା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା? ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଘୂରି ବୁଲୁଛି, ଯାହାର ଉତ୍ତର ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ମିଳିପାରିବ।

ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ୱାଇ. ପୁରନ କୁମାର ୨୦୦୧ ବ୍ୟାଚର IPS ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନୀତି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଭିତରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି ଯେ ୱାଇ. ପୁରନ କୁମାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଗୁଜବରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।

(ବିଦ୍ର: ଯଦି ଆପଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚିତ କାହାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ ତେବେ ଦୟାକରି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଜୀବନସାଥି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ 18002333330 ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଟେଲିମ୍ୟାନ୍ସ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ 1800914416 ରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା କରାଯିବ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟ ରଖାଯିବ।)

