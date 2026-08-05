Add Zee Business As A Preferred Source
App

Zee Entertainment Enterprises: 'ଜୀ'କୁ ମିଳିଲା ଆଉ ଏକ ସଫଳତା, ଇଟାଲୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ଲିଗ୍ ପାଇଁ...

Zee Entertainment Enterprises: ଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍(Zee Entertainment Enterprises) ଏକ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଚୁକ୍ତିରେ ଭାରତ ଏବଂ ଛଅଟି ପଡ଼ୋଶୀ ବଜାର ପାଇଁ ଇଟାଲୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା (Serie A, Coppa Italia) ସେରିଏ, କୋପା ଇଟାଲିଆ ଏବଂ ସୁପରକୋପା ଇଟାଲିଆନ୍ ସୁପର ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଅଧିକାର ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 05, 2026, 06:42 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 06:42 PM IST
Zee Entertainment Enterprises: 'ଜୀ'କୁ ମିଳିଲା ଆଉ ଏକ ସଫଳତା, ଇଟାଲୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ଲିଗ୍ ପାଇଁ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
President Droupadi Murmu: ସରିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଫେରିଲ
2
3
4
5