Zee Entertainment Enterprises: 'ଜୀ'କୁ ମିଳିଲା ଆଉ ଏକ ସଫଳତା, ଇଟାଲୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ଲିଗ୍ ପାଇଁ...

Zee Entertainment Enterprises: ଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍(Zee Entertainment Enterprises) ଏକ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଚୁକ୍ତିରେ ଭାରତ ଏବଂ ଛଅଟି ପଡ଼ୋଶୀ ବଜାର ପାଇଁ ଇଟାଲୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା (Serie A, Coppa Italia) ସେରିଏ, କୋପା ଇଟାଲିଆ ଏବଂ ସୁପରକୋପା ଇଟାଲିଆନ୍ ସୁପର ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଅଧିକାର ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଛି।
ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଭାରତ, ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ମାଳଦ୍ୱୀପକୁ କଭର କରେ। ଯାହାର କଭରେଜ୍ ୨୨ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମ୍ୟାଚେସ୍, ହାଇଲାଇଟ୍ସ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଜି୫ (Zee5) ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ ୮ (Unite8) ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହି ଅଧିଗ୍ରହଣ କମ୍ପାନୀର ଫୁଟବଲ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବରୁ (FIFA) ଫିଫା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବୁଣ୍ଡେସଲିଗା ସାମିଲ୍ ରହିଛି।
ଏହି ଅଧିଗ୍ରହଣ ବିଷୟରେ ମତାମତ ଦେଇ,ଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ର ୟୁନିଟ୍ ୮ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଅଧିକାରୀ ବାଭେଶ ଜାନାଭଲେକର କହିଛନ୍ତି, ‘ଜୀ’ରେ, ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ହେଉଛି ଏକ ଦୃଢ଼ ଫୁଟବଲ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଯାହା ପ୍ରିମିୟମ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଦର୍ଶନ ଅଭିଜ୍ଞତା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଖେଳର ନିକଟତର କରିଥାଏ। ଆମର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ସେରିଆ ଏ , କୋପା ଇଟାଲିଆ, ଏବଂ ସୁପରକୋପା ଇଟାଲିଆନ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ଯୋଡିବା, ସାରା ଦେଶରେ ଫୁଟବଲ୍ର ପରିମାଣ ଏବଂ ଆଗ୍ରହର ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଫଳନ।
ଫୁଟବଲ୍ର ସବୁଠାରୁ ସମ୍ମାନିତ ଲିଗ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ, (Serie A) ସେରିଆ-ଏ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କର ପିଢ଼ିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କ୍ଲବ୍ ଏବଂ ପ୍ରତିଭାକୁ ଏକାଠି କରେ। ଆମେ (Zee 5) ଜୀ ୫ ଏବଂ (Unite8) ୟୁନିଟ୍-୮ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଲିଗ୍ର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତୀବ୍ରତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଫୁଟବଲ୍ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଭିନ୍ନ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଫିଫା ଏବଂ ବୁନଡେସଲିଗା ସହିତ ମିଶି,ଏହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆମର କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବ୍ୟତୀତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ।