ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ଆରଆଇ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ଭର ଡାଉନ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରି ନଥିଲା ସେଠାରେ ବିଳମ୍ବରେ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ୧ ଘଣ୍ଟା ୧୫ ମିନିଟ ପରେ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ରାଜ୍ୟରେ ୮୫ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଆରଆଇ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖାଦେଇଛି । ପ୍ରଥମ ସିଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆଶାୟୀ । ତେବେ ଓଏସଏସଏସସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ଭର ଡାଉନ ପାଇଁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି । ପରେ ସର୍ଭର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ପରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଶାୟୀ ମାନେ ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର, କାକଟପୁର ଘରୋଇ ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନୟାପଲ୍ଲୀ, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର,ପଟିଆ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସକାଳ ୭.୩୦ରେ ପ୍ରବେଶ ସମୟ ଥିଲା। ହେଲେ ସର୍ଭର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥିବାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଛଡ଼ାଯାଇ ନଥିଲା। ପରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୧ ଘଣ୍ଟା ୧୫ ମିନିଟ ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୮.୪୫ରେ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ୨୦୨୩ ମସିହାରୁ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। କେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ତ କେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ବିଚାର ହୋଇଛି।