Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2970158
Zee OdishaOdisha Trending

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଗୁମାସ୍ତା ! ଭିତର ବେଢ଼ାର ଫଟୋ ଉଠାଇବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ

  ପୁରୀର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲର ଆଉ ଏକ ଉଲ୍ଲଂଘନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେବାୟତଙ୍କ ବେଶରେ ଥିବା ଜଣେ ଗୁମାସ୍ତା ଏହି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ଏହି ଗୁମାସ୍ତା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୁଲିସକୁ ଜିମା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦି

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Oct 21, 2025, 05:30 PM IST
  •  ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ କଟକଣା ସହିତ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ  ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ, ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ  ମନ୍ଦିରକୁ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନବହୀନ ବିମାନ ଯାନ ପାଇଁ ଏକ ନୋ-ଫ୍ଲାଏ ଜୋନ୍ ରହିଛଇ। 
     

Trending Photos

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଗୁମାସ୍ତା ! ଭିତର ବେଢ଼ାର ଫଟୋ ଉଠାଇବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ

 ଭୁବନେଶ୍ୱର:  ପୁରୀର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲର ଆଉ ଏକ ଉଲ୍ଲଂଘନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେବାୟତଙ୍କ ବେଶରେ ଥିବା ଜଣେ ଗୁମାସ୍ତା ଏହି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ଏହି ଗୁମାସ୍ତା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୁଲିସକୁ ଜିମା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏହିପରି  ପ୍ରୋଟକଲକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୋବାଇଲ୍‍ ଫୋନ୍‍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ଲାଗି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହିପରି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। 

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିହାରୀ ନିଯୋଗଠାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗୁମାସ୍ତା ଜଣକ ନିଜ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲୋ। ଏହି ଘଟଣା ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ ଉପରେ ନିଷେଧକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇବାପରେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ସେବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ।

ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଏବଂ ସେବକଙ୍କ ସମେତ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଉପରେ ନିଷେଧ ଏବଂ ୱାକି-ଟକି ବ୍ୟବହାରକଚ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସବ୍-କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୁରକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା ପରେ କମିଟି, ମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଡ଼ା ଅନୁପାଳନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲା।

Add Zee News as a Preferred Source

 ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ କଟକଣା ସହିତ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ  ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ, ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ  ମନ୍ଦିରକୁ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନବହୀନ ବିମାନ ଯାନ ପାଇଁ ଏକ ନୋ-ଫ୍ଲାଏ ଜୋନ୍ ରହିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରୁଥିବା ଅନଧିକୃତ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଣକୁ ରୋକିବା। ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିରର ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରତି କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଦୁର୍ବୁତ୍ତ ଡ୍ରୋନ୍‌କୁ ଅଟକାଇବା ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ୍ ବିରୋଧୀ ଡିଭାଇସ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Photographs inside Srimandir
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଗୁମାସ୍ତା ! ଭିତର ବେଢ଼ାର ଫଟୋ ଉଠାଇବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ
odisha Entertainment News
ନୂଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଚକ୍ରାନ୍ତ’ର ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କସନ କାମ ଶେଷ, ଜାନୁଆରୀରେ ଶୁଭମୁକ୍ତି
Pakistan Army
ଚିନ୍ତାରେ ପାକିସ୍ତାନ, ପ୍ରତିଦିନ ଗଡ଼ୁଛି ପାକିସ୍ତାନୀ ଯବାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର...
Top 10 news
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Top 10 Polluted City
ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ, ୧୦ଟି ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଏହି ସ୍ଥାନ