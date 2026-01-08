SGFI 2026: ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ରୀଡ଼ା: ରୋହିତ ଓ ରେଶ୍ମା ଜିତିଲେ ୪ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଞ୍ଚିଠାରେ ଆୟୋଜିତ ୬୯ତମ ଏସଜିଏଫଆଇ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ତୀରନ୍ଦାଜ ରୋହିତ କୁମାର ମାରାଣ୍ଡି ଏବଂ ରେଶ୍ମା ମଲ୍ଲିକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଅସାଧାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜରିଆରେ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ମୋଟ ୪ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି।
ରୋହିତ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତିନୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରେଶ୍ମା ମିଶ୍ରିତ ଦଳଗତ ବିଭାଗରେ ଘାତକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ଏହି ଯୁବ ତୀରନ୍ଦାଜଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ନିଷ୍ଠା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ଏକ ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରେ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେବା ସହିତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଉଭୟ ରୋହିତ ଏବଂ ରଶ୍ମିତା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନେ ନିରନ୍ତର ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ସ୍କୁଲ୍ ପଢୁଆ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ଏଥିରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ ଭଳି ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡର ଖେଳାଳିମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପଦକ ଜିତିଲେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଏକାଡେମୀରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ।