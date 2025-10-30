Donald Trump: ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଲା 'ଆଧାର କାର୍ଡ', ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ନାତି ବିରୋଧରେ FIR; ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା

Donald Trump Aadhaar card: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ନକଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ତିଆରି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଣେ ବିରୋଧୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହୋଇଛି।
Donald Trump fake Aadhaar card: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ନକଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ତିଆରି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଣେ ବିରୋଧୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ନକଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ମାମଲାରେ ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲା ଏନସିପି (ଶରଦ ପାୱାର ଗୋଷ୍ଠୀ) ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ନକଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ତିଆରି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ମୁମ୍ବାଇର ସାଉଥ୍ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏହି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଆଇଟି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗଟି ବିଜେପିର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସଂଯୋଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ନକଲି କାଗଜପତ୍ର ଆଧାରରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନକଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପାୱାରଙ୍କ ନାମ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ।
ରୋହିତ ପାୱାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ କିପରି ନକଲି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପାୱାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଉଜାଗର କରିବା। ତଥାପି ନକଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ତିଆରି କରିବା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ।
ଜଣେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ, ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ରୋହିତ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ ତିଆରି ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ନକଲି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର, ସିଷ୍ଟମରେ ହେରଫେର ଏବଂ ପରିଚୟ ଲୁଚାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।
ଏନସିପି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଭାଇଭଉଣୀ ଥିଲେ। ଆପା ସାହେବଙ୍କ ପୁଅ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରଞ୍ଜିତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାୱାରଙ୍କ ପୁଅ ରୋହିତ ପାୱାର ୩୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ରାଜନୀତିରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ପାୱାରଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଏନସିପି ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।