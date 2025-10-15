୧୮ରେ ଖୋଲିବ ଶିମିଳିପାଳ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଶିମିଳିପାଳ ୧୮ ତାରିଖରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଲାଗି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ। ଏଥିନେଇ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ମୌସୁମୀ ଋତୁକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଜୁଲାଇ ପହିଲାରୁ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ କଟକଣା ଉଠିବା ପରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲା ଜିପ୍ରେ କୋର୍ ଅଞ୍ଚଳ ଭ୍ରମଣ କରି ଯାତ୍ରୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।
ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି କେବଳ ବାରିପଦା ପିଠାବଟା ଏବଂ ଜଶିପୁର କାଲିଆଣି ବୁକିଂ କାଉଣ୍ଟରରୁ ସକାଳ ୬ଟାରୁ ସକାଳ ୯ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କେବଳ ପିଠାବଟା ଏବଂ ଜଶିପୁର କାଲିଆଣି ଦେଇ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି।
ପ୍ରତିଦିନ ସର୍ବାଧିକ ୨୫ଟି ଯାନ ପିଠାବଟା ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ଜଶିପୁରର କାଳିଆଣି ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ୩୫ଟି ଯାନ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ।
ସେହିପରି, ସାଙ୍ଗକୁ ତାଳବନ୍ଧ ଏବଂ ନୱାନା, ବରେହିପାଣି ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ୩୫ଟି ସଫାରି ଯାନ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। କୁମାରୀ, ରାମତୀର୍ଥ, ଗୁଡୁଗୁଡିଆ ଏବଂ ଜାମୁଆଣିରେ ଥିବା ଅତିଥି ଭବନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ରାତ୍ରୀଯାପନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି।
ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଗୁଡୁଗୁଡିଆ ଏବଂ ତାଳବନ୍ଧରେ ପ୍ରକୃତି କ୍ୟାମ୍ପିଂର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ତଥାପି, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନେ ରାତ୍ରୀକାଳୀନ ରହଣି ବୁକିଂ ପାଇଁ www.ecotourodisha.com ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିପାରିବେ।