Why Unemployed Youth Want To Meet President: ପ୍ରାୟ ୧୫୦୦ କିଲୋମିଟର ଚାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ୫ ଜଣ ଯୁବକ। ୪୭ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଯୁବକ ଦୈନିକ ୩୫ କିଲୋମିଟର ଚାଲୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଦେଢ ମାସ ଧରିବା ଚାଲିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ଥକି ଯାଇନାହାଁନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ନେଇ ସେମାନେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ୫ ଜଣ ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାଦଲ ମାର୍ଣ୍ଡି, କରୁଣାକର ସୋରେନ, ସୁକୁଲାଲ ସୋରେନ, ଶୌନା ମୁର୍ମୁ। ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା କରିବା ବେଳେ ସେମାନେ ୩ ଦିନ ୩ ରାତି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଠାରେ ରାତ୍ରୀ ଯାପନ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢିଥିବା ଏହି ୫ ଯୁବକ ରୋଜଗାର ପାଇବା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି।

ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ରୋଜଗାର ନାହିଁ। ମୟୁରଭଞ୍ଜର ଇତିହାସ କୌଣସି ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ଠାରୁ କମ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା। ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୃତି ନେବାକୁ ଆସିଛୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗତ ୨ ଫେବୃଆରୀରେ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ମେଲ ପଠାଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଆଇବି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଆଇ.ବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇବି ଅଧିକାରୀ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଇ-ମେଲ୍ ଠିକଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇବି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଥିଲୁ। ଗତ ୧୬ ତାରିଖରେ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।

ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜା ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଶ୍ୱର ଟୁଡୁଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଫୋନ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଯେ ସାଂସଦ ଏଠାରେ ରହିବା ଲାଗି ଆମ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଏବଂ ଓଡିଶା ସ୍ଥିତ ଘରେ ଥିଲେ। ଆମେ ତଥାପି ଆଶାବାଦୀ ଯେ ସାଂସଦ କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଠାରେ ଆମର ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସମ୍ଭବ। ଗତ ୧୯ ତାରିଖରେ ସାଂସଦ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଯୁବକ। ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି।

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ଦାବିରେ ସେହି ୫ ଯୁବକ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେମନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପଛରେ ରହିଛି। ଏଠାରେ କୌଣସି ଶିଳ୍ପ ନାହିଁ। ଏଠାକର ଯୁବକ ବେକାର ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏକ ଗଡଜାତ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓଡିଶା ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ବିକଶିତ ରହିଥିଲା। ୧୯୦୫ ମସିହା ବେଳକୁ ଏଠାରେ ଏକ ରେଳ ଲାଇନ ଥିଲା। ଏହାକୁ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଦେଓ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆମର ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ଏଠାରେ ପର୍ବତ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ଏପରିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ।

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟର ଶେଷ ରାଜା ଥିଲେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଦେଓ। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ ସେ ସେହି ସମୟରେ ରେଳ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା, ପୌରପାଳିକା ଶାସନ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠାକାର ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଠାରେ ଏକ ଲୁହା ଖଣି ରହିଛି। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ଦେବ ଯିଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଜାମସେଦ ଜୀ ଟାଟାକୁ ଲୁହା ଖଣି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ରହିଥିବା ସମୟରେ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟ ଏହାର ଏକ ବିଚାରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତର ଅଂଶ ହେବେ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ପୁତ୍ର ପ୍ରତାପଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ୧୯୪୮ ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ସଂଘରେ ମିଶିବା ନେଇ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ୧୯୪୯ ମସିହାରେ ଓଡିଶାର ଏକ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିଲା।