UPSC:ଦେଶରେ IAS ଓ IPS ଅଧିକାରୀଙ୍କର ରହିଛି ବଡ଼ ଅଭାବ; ଖାଲି ପଡିଛି ୨୮୦୦ ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ!

UPSC: ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଭାବ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ IAS, IPS ଏବଂ IFS ସେବାରେ ମୋଟ ୨,୮୩୦ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ ୧,୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା, ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (IAS) ରେ ୧,୩୦୦ ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ସେବା (IPS) ରେ ୫୦୫ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବନ ସେବା (IFS) ରେ ୧୦୨୯ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି।ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପଦବୀ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଅଧିକାରୀ: ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ତିନୋଟି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବାରେ ମୋଟ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପଦବୀ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ନିୟୋଜନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି।
ମୋଟ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ IAS ପଦବୀ - 6,877, ନିୟୋଜିତ ଅଧିକାରୀ - 5,577
ମୋଟ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ IPS ପଦବୀ - 5,099, ନିୟୋଜିତ ଅଧିକାରୀ - 4,594
ମୋଟ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ IFS ପଦବୀ - 3,193, ନିୟୋଜିତ ଅଧିକାରୀ - 2,164
ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗୁରୁତର ଅଭାବ: କ୍ୟାଡର ଅନୁଯାୟୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଭାବ ରହିଛି।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ 652 ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ IAS ପଦବୀ ବଦଳରେ 571 IAS ପଦବୀ ରହିଛି। ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ 459 ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପଦବୀ ବଦଳରେ 391 ଅଧିକାରୀ ପଦବୀ ରହିଛି।ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 435 ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପଦବୀ ବଦଳରେ 359 ଅଧିକାରୀ ପଦବୀ ରହିଛି।
ବିହାରରେ 359 ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପଦବୀ ବଦଳରେ 303 IAS ପଦବୀ ଅଛି।ସେହିପରି, ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ IPS ଏବଂ IFS ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ପଦବୀ ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗରୁ ନିଯୁକ୍ତି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି
ସରକାର ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ (CSE 2020 ରୁ CSE 2024) ମଧ୍ୟରେ SC, ST ଏବଂ OBC ବର୍ଗରୁ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
IAS ରେ - OBC 245, SC 135, ST 67
IPS ରେ - OBC 255, SC 141, ST 71
IFS ରେ - OBC 231, SC 95, ST 48
ପ୍ରଶାସନିକ ଗଠନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ:
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଶୀର୍ଷ ସେବାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଖାଲି ପଦବୀ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ତଥାପି, ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ UPSC ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟମିତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଜାରି ରହିଛି।