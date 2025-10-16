ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଗାଇବେ ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲ

Advertisement
Oct 16, 2025, 09:50 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାରଙ୍କ ସମେତ ହିନ୍ଦି ସଙ୍ଗୀତରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମତୁଆଲା କରିବା ଲାଗି ଆସିବେ ଖ୍ୟାତନାମା ଗାୟିକା ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲ। ଏହାଙ୍କ ସହହର୍ଷଦୀପ୍ ସିଂ, ହମ୍ ସୁଫି ବ୍ୟାଣ୍ଡ୍ , ରିଷି ଏବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ନିଜ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କ ସହ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏହାଙ୍କ ସହ  ଓଲିଉଡ୍‌ର ୧୪ ଜଣ କଳାକାରଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।

 ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ୪ଟି ପ୍ରବେଶ ପଥ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପାଇଁ ୯ଟି ସ୍ଥାନ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଚଳିତବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆକୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନୋ ଡ୍ରୋନ୍ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆସନ୍ତର ନଭେମ୍ବର ୫ ତାରିଖଠାରୁ ୧୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା କଟକ ୨୦୨୫ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କଟକରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୫୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଳ ଓ ଉପର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ପାରା ଗ୍ଲାଇଡର୍ , ପାରା ମୋଟର୍ସ , ପାଓ୍ବାର ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍‌ ଗ୍ଲାଇଡର୍‌ , ୟୁଏଭି କିମ୍ବା ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡାଣକୁ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି।

