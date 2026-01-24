Advertisement
Silver Rate: ସୁନା ପରେ ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି ରୂପା ଦର, ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିବ ଦାମ୍...

୧୯ ଜାନୁଆରୀରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ₹୩ ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କଲା। ୨୪ ଜାନୁଆରୀରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ₹୩୪୦,୦୦୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ ମାସର ପ୍ରଥମ ୨୪ ଦିନରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ₹୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Jan 24, 2026, 05:24 PM IST

Silver Rate: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭର ୨୪ ଦିନରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚୀନ ଦାୟୀ। ଚୀନ୍ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ରୂପା ଉତ୍ପାଦକ ଏବଂ ବିଶୋଧନକାରୀ, ବିଶ୍ୱ ପରିଷ୍କୃତ ରୂପାର ପ୍ରାୟ ୬୫% ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଜାନୁଆରୀ ୧ଠାରୁ, ଚୀନ୍ ରପ୍ତାନି ଉପରେ କଡ଼ା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗୁ କରି ରୂପାକୁ "ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ" ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଚୀନ୍ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ରୂପା ରପ୍ତାନି କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ସୌର ଶିଳ୍ପ ଭଳି ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି। ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲାଇସେନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ଆଣିଛି। ଫିଜିକାଲ୍ ରୂପାର ଅଭାବ ହେତୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ମାତ୍ର ୨୪ ଦିନରେ 42.9% ରିଟର୍ଣ୍ଣ:
ମାତ୍ର ୨୪ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 42.9% ର ଐତିହାସିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ୧ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ ରେ ଭାରତରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ₹୨୩୮,୦୦୦ ଥିଲା, ଯାହା ୧୨ ଜାନୁଆରୀରେ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ₹୨୫୨,୦୦୦ ରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ୧୯ ଜାନୁଆରୀରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ₹୩ ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କଲା। ୨୪ ଜାନୁଆରୀରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ₹୩୪୦,୦୦୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ ମାସର ପ୍ରଥମ ୨୪ ଦିନରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ₹୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

୨୪ ଦିନରେ ରୂପା କିପରି ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହେଲା?
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ନୂଆ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାର ଧମକ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ରୂପାର ଚାହିଦା ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନବାହନ (EVs) ର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଉତ୍ପାଦନ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ରୂପାର ଚାହିଦାକୁ ଜାରି ରଖିଛି। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଭୌତିକ ଅଭାବ ଏବଂ ଖଣି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମୂଲ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଇଦେଇଛି। କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ₹୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ମୁଖ୍ୟତଃ ଚୀନ୍ ନୀତି,ସର୍ଟ ସ୍କ୍ୱିଜ୍, ସେଫ୍ ହେୱନ ଚାହିଦା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର (ଯେପରିକି ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ଇଭି) ସହିତ ଜଡି଼ତ। କେବଳ ଚୀନ୍ ବିଶ୍ୱର ୮୦% ରୁ ଅଧିକ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ। ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଫଟୋଭୋଲ୍ଟିକ୍ ସେଲ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ରୂପା ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଏ। ଏହାର "ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି" ନୀତି ଅଧୀନରେ, ଚୀନ୍ ସୌର ସ୍ଥାପନର ଗତିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ରୂପାର ରେକର୍ଡ ଶିଳ୍ପ ଚାହିଦା ହୋଇଛି। ସାଂଘାଇ ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ରୂପାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ମୂଲ୍ୟକୁ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇଛି। ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କାର୍ ବଜାର। ବୈଦ୍ୟୁତିକ କାର୍ ସର୍କିଟ୍, ସେନ୍ସର ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଗୁଣ ରୂପା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ଚୀନ୍‌ରେ ରୂପା ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।

ସର୍ଟ ସ୍କ୍ୱିଜ୍ କ’ଣ?
ଚୀନ୍ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ରୂପା ଯୋଗାଣ ସେତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉନାହିଁ। ଏହି ଯୋଗାଣ ଅଭାବ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ "ସର୍ଟ ସ୍କ୍ୱିଜ୍" ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏକ "ସର୍ଟ ସ୍କ୍ୱିଜ୍"। ଏହା ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ବାଜି ଲଗାନ୍ତି ଯେ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ଏହି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରୂପା କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି "ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କ୍ରୟ" ଚାହିଦାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରେ, ମୂଲ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। 

About the Author
author img
Priyambada Rana

