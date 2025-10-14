Advertisement
Maithili Thakur: ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଲୋacକପ୍ରିୟ ଗାୟୀକା ମୈଥିଳୀ ଠାକୁର୍...

Maithili Thakur: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ଫୋକ୍ ସିଙ୍ଗର ମୈଥିଳୀ ଠାକୁର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP)ରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟିକା ଦରଭଙ୍ଗାର ଅଲିନଗର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରନ୍ତି।

ବିହାରର ମଧୁବନୀ ଜିଲ୍ଲାର ବେନିପଟ୍ଟିର ବାସିନ୍ଦା ଠାକୁର ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଗାମୀ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ତାଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଆଗାମୀ ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଲଢ଼ିବା ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ, ଲୋକ ଗାୟିକା କହିଥିଲେ, "ଯଦି ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଟିକେଟ ପାଏ, ତେବେ ମୁଁ ମୋର ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ... ମୋ ଗାଁରୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେହି ସ୍ଥାନ ସହିତ ମୋର ଏକ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି।"

ପୂର୍ବରୁ, ଅକ୍ଟୋବର ୧୧ ତାରିଖରେ, ବିହାରର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମିଶ୍ରୀ ଲାଲ ଯାଦବ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଦଳିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସଂଗଠନରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଉ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଦରଭଙ୍ଗା ଜିଲ୍ଲାର ଆଲିନଗର ଆସନର ବିଧାୟକ ଯାଦବ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ସଭାପତି ଦିଲୀପ ଜୟସୱାଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ।

୨୦୨୦ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବିକାଶଶୀଳ ଇନସାନ ପାର୍ଟି (VIP) ଟିକେଟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିବା ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ NDA ପାଇଁ ଆଲିନଗରରୁ ଜିତିଥିଲି। ପୂର୍ବରୁ, ଧନୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏପରି କରିପାରି ନଥିଲେ।"

ମୈଥିଳୀ ଠାକୁର କିଏ?
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୈଥିଳୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିହାରର "ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଇକନ୍" ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତାର ପ୍ରମାଣ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆମ୍ବାସିଡର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।

ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଏବଂ ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତରେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ, ଠାକୁର ବିହାରର ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀରୁ ଉସ୍ତାଦ ବିସମିଲ୍ଲା ଖାନ ଯୁବ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ବିହାରର ମଧୁବନୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମୈଥିଳୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବାପା ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ହାରମୋନିୟମ୍ ଏବଂ ତବଲାରେ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମୈଥିଳୀ, ଭୋଜପୁରୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ ବିହାରର ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି।

